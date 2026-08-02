甲狀腺術後「失聲」逾20年 醫生警告：單側聲帶麻痺恐影響溝通及吞嚥

「以前講沒幾句話就得停下來喘，現在終於能正常和客戶溝通。」48歲蔣小姐年輕時曾接受甲狀腺手術，術後因喉返神經受損造成右側聲帶麻痺，20多年來長期飽受聲音沙啞、音量不足及說話容易疲勞困擾。中醫大附醫耳鼻喉部喉科主任鄒永恩醫生表示，甲狀腺、食道、肺部及胸腺等手術，都可能因鄰近神經受影響造成聲帶麻痺，若術後聲音異常持續，應及早接受評估。

蔣小姐因工作關係，經常需要與客戶口頭溝通，甲狀腺術後長期發聲困難，不僅影響工作，也降低與親友互動意願。過去她曾接受喉部矽膠塊植入及聲帶注射治療，但改善有限。後來，蔣小姐至台中醫學大學附設醫院耳鼻喉部求診，經耳鼻喉部喉科主任鄒永恩醫生詳細評估，發現其原有的植入物已移位並伴隨肉芽增生。在接受「修正性甲狀軟骨成形術」並置入新型可調式喉部植入物後，蔣小姐終於在術後重拾清晰自然的嗓音，至今追蹤逾兩年，嗓音依維持良好，重獲溝通的喜悅。

收治病例的鄒永恩醫生指出，單側聲帶麻痺是臨床上聲音沙啞的常見原因之一，多因迷走神經或喉返神經受損所致。由於甲狀腺、食道、肺部及胸腺等器官鄰近這些神經，因此在進行甲狀腺手術、食道癌手術、肺癌切除或縱膈腔腫瘤手術時，均有機會影響神經功能。一旦聲門無法完整閉合，患者除了聲音沙啞、說話容易疲勞外，也常伴隨喝水進食容易嗆咳、吞嚥困難等症狀，若未妥善處理，甚至會增加吸入性肺炎的風險。

聲音沙啞超過 2 至 4 周應就醫 單側聲帶麻痺治療選項多元

目前針對單側聲帶麻痺的治療方式，鄒永恩醫生表示，臨床需依據神經恢復可能性、聲帶位置、發聲需求及吞嚥功能進行評估，包括嗓音治療、聲帶注射及甲狀軟骨成形術等。對於過去治療後效果有限，或因組織變化導致聲音功能未改善者，也可由醫生重新評估後選擇適合的治療方式。

鄒永恩醫生提醒，許多人會認為手術後聲音沙啞只是恢復期現象，或覺得仍能發聲就不需處理，但若接受甲狀腺、食道、肺部、胸腺或其他頭頸部與胸腔手術後，聲音沙啞持續超過2至4周，或出現說話費力、音量下降、喝水嗆咳及吞嚥困難等症狀，建議儘早接受耳鼻喉科檢查，透過喉內視鏡確認聲帶活動狀況，及早確定病因並接受適當治療。