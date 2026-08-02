誤以為感冒！52歲男子喘2周竟然心臟穿窿？醫生：三高唔控制或帶來致命危機

一名52歲工程師，雖已罹患糖尿病卻渾然不知，平日飲食多以外食、油炸食物及飲酒為主，加上工作壓力大、作息不正常，長期累積心血管疾病風險。某天開始出現喘、腹脹等症狀時，他一度誤以為只是感冒，選擇在家自行休息，直到近兩周後喘到難以忍受，才被送至急診就醫。 到院後檢查發現，患者為冠狀動脈心臟病單條阻塞，並合併心室中隔缺損及左心室心尖部動脈瘤。由於心臟剛破洞時，周邊組織脆弱如豆腐，縫合困難度極高，醫療團隊先以藥物控制、穩定病情，之後再進行心室中隔缺損及左心室心尖動脈瘤修補手術；術後並使用人工心肺機支撐心臟功能。所幸患者在兩、三天後順利撤除人工心肺，病況逐漸恢復，術後兩周順利出院。

心血管疾病環環相扣 三高是最大的共同危險因子 許多人以為心肌梗塞、主動脈剝離、下肢動脈阻塞是彼此無關的疾病，但這些病症其實都與全身血管系統健康密切相關。恩主公醫院心臟血管外科陳柏霖主任說明，以下肢動脈阻塞患者為例，若已出現症狀，一年內約有三成機率出現心血管致命疾病，顯示心血管疾病並非單一器官問題，而是全身血管網絡失衡的警訊。 出現胸悶、喘、下肢水腫 應提高警覺 三高——高血壓、高血糖、高血脂是心血管疾病最主要的共同高危因素。心血管疾病並非無跡可尋。日常若出現下列症狀，應提高警覺：

胸悶、胸痛 活動後容易喘 下肢水腫 容易疲倦、體力明顯下降 若合併以下情形，應立即前往急診，不要觀望： 冒冷汗 胸痛延伸至背部 上述症狀休息後持續超過30分鐘仍未緩解 陳柏霖主任提醒，突然出現前所未有的胸悶胸痛，或是胸口痛到後背、休息半小時到一小時都還沒有緩解，就要趕快去急症室。