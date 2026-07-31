轉食素減肥 宜循序漸進

炎炎夏日，女士為展現美好身段，有人動起「食素減肥」的念頭。然而，許多素食新手在初期未能掌握均衡飲食的竅門，結果愈減愈肥，甚至弄壞身體。脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華以科學原理解釋素食減肥，循序漸進健康地瘦。
應關注熱量赤字
不少人疑問，吃素真的可以減肥嗎？王俊華強調，「肥瘦是總熱量的吸收的結果，不同食物有不同的熱量。」他解釋，素食者體重減輕，主要是因為動物性脂肪的吸收減少，大部分植物來源的蛋白質(例如豆類)脂肪含量相對肉類低。舉例，一碗肉的熱量約500卡路里，一碗高纖維食物的熱量只有約50卡路里，在相同食物大小或相同飽肚感下，植物的熱量比肉類相對較低，這對減重有很大幫助。
每周減一磅的熱量公式：
• 每日減少攝取：500卡路里
• 一周累積減少：500卡路里×7天＝3,500卡路里
• 成果：3,500卡路里＝剛好減去1磅體重
精明控制食慾
素食新手最常見陷阱，是因為消化速度快，容易有飢餓感，繼而過分依賴粉麵飯、麵包等碳水化合物來維持飽腹感，導致更肥。除了可在正餐與正餐之間，進食一些堅果，亦可選擇飲豆漿、牛奶等，減少對澱粉質的倚賴。為了能夠控制食慾，王俊華建議從進食速度和飲食次序著手。
1. 調慢進食速度、增加咀嚼次數：大腦中樞的飽足感認知有時限性，一般在用餐15分鐘後，腦垂體才開始接收到第一口食物的訊號。多咀嚼幾下，能讓大腦有足夠時間產生飽足感，避免進食過量。
2. 遵守飲食次序先後：
第一步｜蔬菜｜先攝取蔬菜墊胃，能有效延緩血糖上升。
第二步｜含蛋白質食物｜豆類等蛋白質消化過程較緩慢，可延長在胃中的停留時間。
最後吃｜粉麵飯類｜此時身體已具備飽肚感，澱粉質的進食量隨之自然減少。
設定茹素進程
飲食習慣的改變，最重要是心理因素而非生理轉變，許多人習慣了肉類的油膩感，轉食清淡蔬食時，因為油分和鹽分減少、味覺轉變大而難以適應，建議分階段適應來減輕精神壓力。
• 第一階段(首2、3個月)：先戒食雞、鴨、牛、羊、豬等肉類。
• 第二階段(2、3個月後)：進一步戒食海鮮。
• 第三階段(習慣全素食後)：鑽研素菜食譜增加樂趣。
純素湯水推介：紅菜頭雜豆湯
紅菜頭屬根莖類蔬菜，蘊藏多種維他命、鐵質和抗氧化物甜菜鹼(betalain)，與鷹嘴豆一樣被公認為超級食物，卡路里低相當健康。
材料(1至2人分量)：生腰果10至15粒、紅蘿蔔半條至1條、紅菜頭半個至1個、粟米1條、黃耳2至3小塊、黑豆半杯、紅豆半杯、眉豆半杯、白扁豆半杯、花生半杯
做法：
1. 黃耳及雜豆分別洗淨用水浸3至6小時，瀝乾備用。
2. 紅蘿蔔、紅菜頭、粟米洗淨切件，生腰果也洗淨瀝乾備用。
3. 將以上食材放入鍋中加水，大火煲6至8分鐘，轉中火煲10分鐘，最後細火煲10至15分鐘即可。