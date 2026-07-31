轉食素減肥 宜循序漸進

炎炎夏日，女士為展現美好身段，有人動起「食素減肥」的念頭。然而，許多素食新手在初期未能掌握均衡飲食的竅門，結果愈減愈肥，甚至弄壞身體。脊醫及美國註冊臨床營養學家王俊華以科學原理解釋素食減肥，循序漸進健康地瘦。

應關注熱量赤字 不少人疑問，吃素真的可以減肥嗎？王俊華強調，「肥瘦是總熱量的吸收的結果，不同食物有不同的熱量。」他解釋，素食者體重減輕，主要是因為動物性脂肪的吸收減少，大部分植物來源的蛋白質(例如豆類)脂肪含量相對肉類低。舉例，一碗肉的熱量約500卡路里，一碗高纖維食物的熱量只有約50卡路里，在相同食物大小或相同飽肚感下，植物的熱量比肉類相對較低，這對減重有很大幫助。 每周減一磅的熱量公式： • 每日減少攝取：500卡路里

• 一周累積減少：500卡路里×7天＝3,500卡路里 • 成果：3,500卡路里＝剛好減去1磅體重 精明控制食慾 素食新手最常見陷阱，是因為消化速度快，容易有飢餓感，繼而過分依賴粉麵飯、麵包等碳水化合物來維持飽腹感，導致更肥。除了可在正餐與正餐之間，進食一些堅果，亦可選擇飲豆漿、牛奶等，減少對澱粉質的倚賴。為了能夠控制食慾，王俊華建議從進食速度和飲食次序著手。 1. 調慢進食速度、增加咀嚼次數：大腦中樞的飽足感認知有時限性，一般在用餐15分鐘後，腦垂體才開始接收到第一口食物的訊號。多咀嚼幾下，能讓大腦有足夠時間產生飽足感，避免進食過量。

2. 遵守飲食次序先後： 第一步｜蔬菜｜先攝取蔬菜墊胃，能有效延緩血糖上升。

第二步｜含蛋白質食物｜豆類等蛋白質消化過程較緩慢，可延長在胃中的停留時間。

最後吃｜粉麵飯類｜此時身體已具備飽肚感，澱粉質的進食量隨之自然減少。 設定茹素進程 飲食習慣的改變，最重要是心理因素而非生理轉變，許多人習慣了肉類的油膩感，轉食清淡蔬食時，因為油分和鹽分減少、味覺轉變大而難以適應，建議分階段適應來減輕精神壓力。 • 第一階段(首2、3個月)：先戒食雞、鴨、牛、羊、豬等肉類。

• 第二階段(2、3個月後)：進一步戒食海鮮。 • 第三階段(習慣全素食後)：鑽研素菜食譜增加樂趣。

紅菜頭雜豆湯