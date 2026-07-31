胸罩有分泌物 是乳癌警號？

乳癌是本港女性最常見的癌症，女性可能沒有發現胸痛或摸到硬塊等的明顯症狀，就容易掉以輕心。其實若發現胸罩碰觸到乳頭的位置出現深色印記，也有可能是乳癌症狀之一。腫瘤科專科醫生趙頴欣指出，「胸罩有顏色分泌物不是正常現象。除了發炎或膿腫，更要擔心的是乳癌病變。特別是在單側出現，應盡快找醫生檢查。」

擴散可至骨肺肝 除了分泌物，趙頴欣建議，「女性在洗澡或自我檢查時，留意腋下或乳房是否有腫脹感。若發現兩側乳房大小突然不對稱，或原本正常的乳頭變得凹陷，這些都告訴我們乳房裡有異常，都可能是乳癌早期徵兆。」若乳房表面出現潰瘍，是否代表很嚴重？「須區分是單純表面潰瘍還是硬塊快速增長導致的潰爛，後者往往表示腫瘤已進展到一定階段。」 不過，有些病人最初求診的原因竟是骨痛，檢查後才發現乳癌已轉移至骨骼。若擴散到肺部，可能出現咳嗽或氣喘；擴散至肝臟，則可能腹脹或皮膚發黃。這些都是乳癌已達晚期的警號。

自我檢查效果有限 部分患者發現到乳癌病變經已屆晚期，甚至從未摸到硬塊，一確診已是第四期。趙頴欣解釋指，「第一，有些腫瘤本身很惡，短時間內就長得很快、擴散開去；第二，腫瘤本身很小，但擴散性很強，病人未必摸到硬塊就已擴散出去。」因此，定期進行乳房影像檢查比單靠自我觸摸檢查更為可靠。

乳癌三大類別 趙頴欣解釋，乳癌主要根據三種受體分類：ER(雌激素受體)、PR(孕激素受體)和HER2(人類表皮生長因子受體2)。若ER或PR陽性，稱為荷爾蒙受體陽性；若有HER2，稱為HER2陽性；三者皆無則為三陰性乳癌。「HER2陽性和三陰性乳癌的侵略性較強，腫瘤通常長得快；而荷爾蒙受體陽性腫瘤雖然生長較慢，但可能在手術後多年才復發，患者切勿以為康復後便鬆懈。」 標靶、荷爾蒙、化療各司其職 針對不同類型的乳癌，治療方案截然不同。趙頴欣表示，「HER2陽性乳癌通常使用抗HER2標靶藥加化療；三陰性乳癌則以化療為主，近年亦會配合免疫療法。至於荷爾蒙受體陽性乳癌，重點放在荷爾蒙治療，並可加上CDK4/6抑制劑這類標靶藥物，大部分此類病人都適合使用。」