正視塑膠污染 研究發現嚴重心臟病患者 體內藏更多膠粒

別以為塑膠只污染環境，它們可能正悄悄傷害我們的健康。意大利一項研究發現，塑膠可透過血液循環進入心臟造成影響，因為罹患出現嚴重心臟病發作的人，體內檢測出的塑膠顆粒似乎較多。

比較體內塑膠顆粒量

意大利一間大學醫院的研究團隊，透過分析61名曾接受治療的心臟病患者體內膠粒量，以釐清塑粒對心臟健康的影響。這些患者本身患有嚴重心肌梗塞、慢性缺血性心臟病，或接受檢查後未發現冠狀動脈病變的人。

研究團隊從患者供應心臟血液和氧氣的血管中採集血液樣本，以確認塑膠顆粒是否存在於冠狀循環系統之中，並記錄他們的吸煙習慣，以估算患者在檢測當天及過去兩年間所承受的空氣污染暴露程度。