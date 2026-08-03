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健康
出版：2026-Aug-03 11:30
更新：2026-Aug-03 11:30

正視塑膠污染 研究發現嚴重心臟病患者 體內藏更多膠粒

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正視塑膠污染 研究發現嚴重心臟病患者 體內藏更多膠粒

正視塑膠污染 研究發現嚴重心臟病患者 體內藏更多膠粒

別以為塑膠只污染環境，它們可能正悄悄傷害我們的健康。意大利一項研究發現，塑膠可透過血液循環進入心臟造成影響，因為罹患出現嚴重心臟病發作的人，體內檢測出的塑膠顆粒似乎較多。

比較體內塑膠顆粒量

意大利一間大學醫院的研究團隊，透過分析61名曾接受治療的心臟病患者體內膠粒量，以釐清塑粒對心臟健康的影響。這些患者本身患有嚴重心肌梗塞、慢性缺血性心臟病，或接受檢查後未發現冠狀動脈病變的人。

研究團隊從患者供應心臟血液和氧氣的血管中採集血液樣本，以確認塑膠顆粒是否存在於冠狀循環系統之中，並記錄他們的吸煙習慣，以估算患者在檢測當天及過去兩年間所承受的空氣污染暴露程度。

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或致發炎反應造成破壞

結果研究團隊在嚴重心肌梗塞患者的血液中，檢測到膠粒的比例高達84%，相較之下，慢性缺血性心臟病患者的比率則為40%，而檢查未發現冠狀動脈有異常的人就只有32%驗出有膠粒。此外，吸煙者血液中有膠粒的機會是非吸煙者的6倍。有關研究已於《European Heart Journal》發表。

研究人員估計，結果不能證明膠粒會引發心臟病，但幾乎無處不在的膠，進入身體後或透過誘發炎症反應、血管損傷等機制產生破壞，因此呼籲各界需要更重視微膠污染對健康的影響，而改善空氣污染、避免吸煙和控制環境塑膠污染等措施，不但能保護環境，也可能改善人的心血管健康。

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