減肥｜落磅速度太快 反彈之餘可能造成一問題 醫生提醒減肥僅記3大原則

減肥是一個需要靠毅力並持之以恆的過程，但不少人為了避免運動，開始追求一些只靠節食的減肥方法，不過有醫生就提醒，減肥速度太快有機會增加生膽石的風險，想瘦得靚又瘦得健康，就要記住以下三大原則。

外科專科醫生張宗揚最近就在 Facebook上分享 ，指網上不少KOL分享，只要透過斷食就可以在一星期內減肥10磅，雖然聽起來非常神奇，但其實這樣減肥非常危險！

減肥｜ 極速減肥為甚麼會生膽石？

一星期內減肥10磅當然非常吸引，但也要注意減肥太快可能帶來的風險及後遺症。張宗揚解釋，斷食減肥短期內看似有效，但其實長遠有機會引發膽結石，「醫學上認為每星期減超過一公斤已經是極速減肥，減得太快不但反彈機會高，也會增加生膽石的風險。」

他解釋，極低熱量的飲食會令身體不斷燃燒體內的脂肪，導致血液中的膽固醇飆升，肝臟就會不斷將這些膽固醇排入膽汁內，令膽汁變得非常濃，加上在減肥期間會減少進食，令膽囊收不到排走膽汁的訊號，極濃的膽汁就會囤積在膽囊內，慢慢結晶成膽石。