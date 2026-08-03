糖尿聯會推微電影 籲糖友防糖尿腎

糖尿病在本港非常普遍，每3名患者中就有一人患糖尿腎病，惟不少患者以為，只要血糖指數理想及定時食藥，就無併發症風險。香港糖尿聯會為慶祝成立30周年及作教育公眾，昨舉行微電影《腰豆》首映禮，提醒糖友定時檢查及求醫。 估算逾20萬人患糖尿腎 據國際糖尿病聯盟報告，糖尿病患者中達四成有慢性腎病，近年全球二型糖尿病發展為慢性腎病個案更大幅增加74%；而本港糖尿病患病率為8.5%，相關研究更指，每3位患者中就有一人患糖尿腎病，估算本港現時有逾20萬患者，情況值得關注。

《腰豆》4位主角分別代表四大僥倖心態，包括無視症狀，以為「頂得順就無事」；誤以為血糖控制得好，就不會出現其他併發症；只要有食藥就控制得好，未有了解藥物有否保護腎臟的功效，以及因無症狀而未有求醫，終錯過介入控制的黃金期。 聯會主席吳文玉醫生指，雖然社會對糖尿病有一定認識，但未必了解其可能發生不同的併發症，除了腎病，亦可能引起糖尿眼、糖尿腳，也可能影響心血管健康。

每年「一血一尿」 吳文玉強調，早期糖尿腎病可以完全無聲無息，患者一般不會感到痛楚或不適，一旦出現腳腫、疲倦、氣促、食慾下降等病徵，已屬中後期，腎功能一旦受損就無法回頭。她提醒，除了餐前餐後測血糖，每年也至少須做一次一血一尿腎功能檢查，驗血檢查估算腎小球過濾率(eGFR)，及驗尿檢查白蛋白尿(UACR)，一旦發現腎臟受損，應按情況及早採用有效保護腎功能的SGLT2抑制劑及RAAS等藥物，以免腎功能衰退而要洗腎續命，嚴重影響日常生活。 新藥保心腎防惡化