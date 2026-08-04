災難中的微光——院牧團隊無間斷的關愛陪伴

當災難猝不及防地降臨，除了救援人員搶救生命，安頓心靈與陪伴同行亦同樣重要。在去年的宏福苑火災事故中，雅麗氏何妙齡那打素醫院隨即安排「災難輔導組」（ DPST ）提供協助。院牧部作為組員之一，亦即時支援災民、家屬及醫護人員，在危機中展現同理與關懷力量。同時，七位院牧也參與了由大埔民政事務處、急症室、社會福利署支援站、醫務社工、臨床心理學家組成的跨部門緊急事故協調中心，陪伴現場逾百位心急如焚、前來尋找摯愛親人的市民。面對生離死別，院牧徹夜守候，陪伴家屬辨認遺體、疏導悲傷，並在最艱難的時刻，溫柔地引導家屬向逝去至親好好道別。

這份守護的承諾，在災後的復原期裡，如細水長流般默默深化。截至今年二月底，院牧部已跟進34個醫院轉介個案及4個外間轉介個案，並走進病房主動探訪21位受災居民。此外，他們不僅陪伴離逝大埔醫院職員的家屬走出陰霾，提供面談關懷及多次電話心靈支援，更在日常探訪的細微之處展現大愛。院牧在探訪期間，細心留意到一位心靈受創的外籍女傭，特意轉介專責外傭事工的牧師作後續關懷。

從急症室的最前線介入應變，到災後的默默陪伴，院牧團隊用心傾聽、用溫暖同行，以真摯關愛陪伴受創者慢慢撫平傷痛。在漫長的復原路上，這道溫柔而堅定的微光，將持續守護大埔社區的每個角落，成為大家心中最溫暖、最堅實的後盾。