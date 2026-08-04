通鼻塞｜鼻塞不一定感冒 或源於一原因 中醫教授3招助驅鼻敏感

香港潮濕空氣質素亦不理想，因此不少人有敏感問題，尤其是鼻敏感。由於鼻敏感的症狀與感冒相近，令不少人混凝土，不過有中醫師提醒，其實鼻塞非感冒，或是身體失去平衡的結果。
註冊中醫師關蕙蘭在Facebook專頁上分享有關短片，分享在中醫角度中，鼻塞是源於3個主要因素，包括肺氣虛、脾虛濕重及血氣不順。如容易在早上起床後鼻塞，及經常在冷氣地方鼻塞，轉天氣又常有流鼻水的症狀，多不屬感染，而是身體本身的問題。
通鼻塞｜治療方法：穴位按摩
迎香穴：位於鼻翼外緣中點旁鼻唇溝中凹陷處
印堂穴：位於兩眉毛前端之間，眉心位置。
合谷穴： 位於手背第一、二掌骨之間、第二掌骨橈側中點。
3個穴位分別每日按摩2至3次，每次30秒即可見效。
通鼻塞｜治療方法：香薰療法
關蕙蘭介紹，可將薄荷油、尤加利樹油及薑油加入熱水，用毛巾蓋頭，吸蒸氣5分鐘就有效果，注意如患有G6PD蠶豆症就要避免此方法，但可用檸檬油、薰衣草油及茶樹油取代。
通鼻塞｜治療方法：內在調理
風寒型鼻塞：可以生薑、檸檬及紅棗泡茶，有溫經散寒之效
濕重型：濕氣重的鼻塞多伴有鼻水，可以陳皮加薑泡茶，健脾化濕
熱氣型：鼻涕偏黃偏熱，可試用菊花及薄荷，清熱通鼻
食療方面則可用白蘿蔔加入薑、蔥、蒜等食材，以達通氣化痰，平日也要避免凍飲、甜品及直吹冷氣，以免傷及脾胃。