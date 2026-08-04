通鼻塞｜鼻塞不一定感冒 或源於一原因 中醫教授3招助驅鼻敏感

香港潮濕空氣質素亦不理想，因此不少人有敏感問題，尤其是鼻敏感。由於鼻敏感的症狀與感冒相近，令不少人混凝土，不過有中醫師提醒，其實鼻塞非感冒，或是身體失去平衡的結果。

通鼻塞｜治療方法：穴位按摩 迎香穴：位於鼻翼外緣中點旁鼻唇溝中凹陷處 印堂穴：位於兩眉毛前端之間，眉心位置。 合谷穴： 位於手背第一、二掌骨之間、第二掌骨橈側中點。 3個穴位分別每日按摩2至3次，每次30秒即可見效。 通鼻塞｜治療方法：香薰療法 關蕙蘭介紹，可將薄荷油、尤加利樹油及薑油加入熱水，用毛巾蓋頭，吸蒸氣5分鐘就有效果，注意如患有G6PD蠶豆症就要避免此方法，但可用檸檬油、薰衣草油及茶樹油取代。