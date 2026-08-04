午睡｜常瞓晏教易血壓波動？中風風險高24%！醫生教3招午睡最健康

午睡對身體有益還是有害？有醫生分享案例指，一名患者表示自己有午睡習慣，以為是健康的做法，可是身體卻出現血壓波動問題，而兩者更有關鍵的關聯。有研究指出，頻繁午睡的人的中風風險會比平常人高24%，而且更容易有高血壓問題。醫生指出，午睡本物危害不大，問題是在模式上，他建議3招有助午睡睡得更健康。
午睡｜常瞓晏教易血壓波動？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，該名患者60多歲是一名退休教師，因長期血壓控制不理想而求醫，他表示自己下午的數值明顯偏高。進一步詢問生活習慣後，她提到自己每天午飯後固定午睡一到兩小時。然而，這個看似健康的習慣，卻可能正是她血壓波動的關鍵線索。
根據發表於《Hypertension》期刊的一項研究，針對老年人的大規模數據分析顯示，頻繁午睡者(尤其是每日規律午睡者)，高血壓風險增加12%，中風風險增加24%。研究指出，問題的核心不在於「午睡」本身，而在於「為甚麼需要午睡」。頻繁的日間嗜睡，往往是夜間睡眠品質不佳或潛在疾病的表現，而非單純的休息需求。夜間睡眠不足或品質不良，會導致體內的兒茶酚胺濃度持續偏高，推動血壓上升；同時，頻繁的日間睡眠也破壞了血壓應有的晝夜節律，使心血管系統承受額外的壓力。
比利時列日大學發表於《GeroScience》的一項追蹤研究發現，頻繁且長時間午睡的老年人，其自由回想能力在一年後出現明顯退化。換句話說，他們愈來愈需要外界提示才能回憶起近期發生的事情，這可能反映了夜間睡眠結構受損對記憶鞏固的干擾。
一項統合分析指出，午睡時間超過90分鐘者，全因死亡風險增加約23%。當長時間午睡(≥90分鐘)與夜間長時間睡眠(≥8小時)同時存在時，死亡風險進一步上升，此現象可能反映潛在的健康問題，而非單純的睡眠偏好。
午睡｜醫生教3招午睡最健康
黃醫生指出，綜合現有研究證據，目前較為安全的午睡模式建議如下：
時間控制在30分鐘以內：超過此時間，血糖、BMI與代謝症候群風險皆可能上升。
頻率每週1至2次：一項瑞士追蹤五年的研究發現，此頻率與心血管事件風險降低近48%相關。
若白天持續嗜睡，應優先檢視夜間睡眠品質，而非仰賴午睡補償。夜間睡眠少於6小時者，中風風險增加65%。
黃醫生指出，午睡本身並非有害，但不受控制的長時間午睡(≥30分鐘)，往往是身體發出的警訊——反映夜間睡眠結構紊亂或潛在代謝問題。