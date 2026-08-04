午睡｜常瞓晏教易血壓波動？中風風險高24%！醫生教3招午睡最健康

午睡對身體有益還是有害？有醫生分享案例指，一名患者表示自己有午睡習慣，以為是健康的做法，可是身體卻出現血壓波動問題，而兩者更有關鍵的關聯。有研究指出，頻繁午睡的人的中風風險會比平常人高24%，而且更容易有高血壓問題。醫生指出，午睡本物危害不大，問題是在模式上，他建議3招有助午睡睡得更健康。

午睡｜常瞓晏教易血壓波動？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，該名患者60多歲是一名退休教師，因長期血壓控制不理想而求醫，他表示自己下午的數值明顯偏高。進一步詢問生活習慣後，她提到自己每天午飯後固定午睡一到兩小時。然而，這個看似健康的習慣，卻可能正是她血壓波動的關鍵線索。

根據發表於《Hypertension》期刊的一項研究，針對老年人的大規模數據分析顯示，頻繁午睡者(尤其是每日規律午睡者)，高血壓風險增加12%，中風風險增加24%。研究指出，問題的核心不在於「午睡」本身，而在於「為甚麼需要午睡」。頻繁的日間嗜睡，往往是夜間睡眠品質不佳或潛在疾病的表現，而非單純的休息需求。夜間睡眠不足或品質不良，會導致體內的兒茶酚胺濃度持續偏高，推動血壓上升；同時，頻繁的日間睡眠也破壞了血壓應有的晝夜節律，使心血管系統承受額外的壓力。