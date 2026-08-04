榴槤營養｜腎有事可唔可以食榴槤？可致三高風險！ 醫生教3食法減負擔

腎臟病患者不可食用榴槤嗎？有醫生指出，很多腎臟病患者會疑惑到底是否可以吃榴槤，包括其口味的產品食物。醫生指出，對1類患者更有可能會帶來三高風險。不過腎病患者並不是要完全戒絕榴槤，有3大建議有助減輕他們的負擔。

榴槤營養｜腎有事可唔可以食榴槤？ 腎臟科專科醫生林軒任醫生在其facebook專頁上分享指，一位61歲的慢性腎臟病(第3b期)女性患者表示已嚴格控制血鉀長達一個月，並問醫生是否可以吃一小口榴槤果肉。林醫生指出，榴槤在水果中的鉀含量位居前列。根據衛福部食藥署2022年的食品營養成分資料庫，每100公克榴槤的鉀含量約為420至459毫克，相較之下，香蕉約368毫克、芒果約168毫克、西瓜約100毫克。換言之，榴槤的鉀含量可達西瓜的四倍以上。以該患者攜帶的兩塊榴槤果肉(約80公克)計算，鉀攝取量約為340至370毫克。

對於需限制鉀離子攝取的腎臟病患者而言，單次攝取量是關鍵。然而，真正的風險往往來自於「累積效應」。其家人為避免浪費而分食，患者在數日內陸續食用，導致血鉀在不知不覺中累積至危險範圍。臨床上常見患者在食用榴槤後，血鉀從穩定數值(如4.5 mmol/L)上升至需警戒的範圍(如5.3 mmol/L)。 此外，榴槤對合併糖尿病的腎友構成「三高」負擔：高鉀、高糖(每100公克約含27公克碳水化合物，約為芒果的兩倍)、高脂肪。這使得榴槤的攝取需同時考量血糖與血脂的控制。

榴槤營養｜加工榴槤產品可以吃？ 林醫生指，許多腎友會避開新鮮榴槤，卻忽略了加工產品的風險。榴槤雪糕、榴槤千層、榴槤泡芙等甜點，其果肉含量常超過60%。榴槤口味的手搖飲或拿鐵，單杯可能含有80至100公克的榴槤泥。榴槤糖、榴槤乾等濃縮製品，其鉀與糖的密度更高，風險甚至超過鮮果。因此，任何標示「榴槤口味」的加工食品，應視為比新鮮榴槤更高風險的選項。 榴槤營養｜3食法減負擔 林醫生建議，對於仍有強烈食用意願的腎友，建議遵循以下原則：