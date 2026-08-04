非基因改造一定比較健康？營養師拆解基因改造食品安全性與常見迷思

不少食品包裝都會標示「非基因改造(Non-GMO)」，讓部分人認為基因改造(GMO)食品可能較不健康。對此，美國加州大學洛杉磯分校醫療體系(UCLA Health)營養師達娜亨尼斯(Dana Hunnes)表示，目前沒有證據顯示基因改造食品本身對人體健康有害，也沒有研究證實其營養價值較差，或會改變人體基因。大眾若對基因改造食品有疑慮，應先釐清真正擔心的是食品本身，還是相關的農業生產方式，再依自身需求選擇能接受的食品即可。

GMO 是甚麼？目的在提升作物特性 《Verywell Health》報道，亨尼斯營養師表示，基因改造生物(Genetically Modified Organism，GMO)是指透過基因工程技術，將特定基因導入作物，以改變部分特性，例如提高耐旱能力、增加對病蟲害的抵抗力，或改變營養成分。她舉例，曾有研究人員開發富含維生素A的稻米品種，透過植入相關基因，提高稻米中的維生素A含量，希望改善以稻米為主食、易缺乏維生素A的國家或地區居民的營養問題。 「非基改」不代表健康 目前無證據證實 GMO 較不安全 近年不少食品標榜「非基改」，使部分人認為基因改造食品可能較不安全。亨尼斯營養師指出，目前沒有證據顯示基因改造食品對人體較不安全，也沒有研究證實其營養價值低於非基改食品；相反地，部分基改作物甚至可能因設計目的不同，而具有更高的營養價值。

她表示，有些人擔心基因改造作物會搭配較多農藥或除草劑使用，但真正需區分的是作物本身與農業管理方式。其中，部分基改作物具備耐受除草劑的特性，因此可在施用特定除草劑後存活；另一些基改作物則具備抗病蟲害特性，可降低病蟲害造成的影響，但並不代表作物本身變得較不健康。 此外，基因改造食品上市前通常都須經過安全性評估與測試，以確認可供食用。亨尼斯營養師也指出，若大眾希望盡可能減少接觸農藥或除草劑，可多留意食品來源及農業生產方式，而非僅以是否為基因改造食品作為判斷依據。不過，目前一般認為，在法規規範及風險評估下，食品中的農藥與除草劑殘留量若符合相關標準，整體食用風險仍屬可接受範圍，只是胎兒、嬰幼兒及幼童相較成人，對相關暴露可能較為敏感，家長若有疑慮，可諮詢專業人員協助評估。