合併治療 助控晚期腎癌

本港腎細胞癌死亡人數有上升趨勢，每年均造成逾200宗死亡個案。原因是腎臟位於腹部深處，受肋骨保護，難以察覺異樣，至患者感不適求醫，往往已屆腎癌中晚期，甚或擴散到身體其他部位。合併標靶治療及免疫治療，則有效延長存活期，為患者帶來曙光。 香港泌尿腫瘤科學會理事、臨床腫瘤科專科醫生王俊威指，腎癌中約85%為腎細胞癌，當中再細分透明細胞型及非透明細胞型等。「男性發病率較高，男女比例約2:1，相信是因為男性吸煙人口比女性高。」其他腎癌高危因素包括過重、高血壓、有家族史、經常接觸化學物質、慢性腎衰竭或長期洗腎人士。

無痛血尿要留意 腎癌早期徵狀不明顯，部分患者到腫瘤較大或已擴散時才出現症狀，比較常見的是血尿，尤其無痛血尿會更加擔心；非受傷引起的單側腰痛、腰側或背部出現腫塊、貧血、疲倦、持續發燒和體重下降等也有可能出現。 確診腎細胞癌後會以血液檢測指數、體能狀態、開始接受全身性治療的時間，評估IMDC風險指數，分數愈高預後愈差。香港泌尿腫瘤科學會理事、臨床腫瘤科專科醫生林河清指出，「3分或以上的患者屬高風險，過往存活期中位數只得7.8個月。」針對晚期腎細胞癌，治療法主要為標靶治療及免疫治療控制癌細胞，並按患者情況或會做手術、放射治療或腫瘤消融治療緩解徵狀。

全面抑制腫瘤 對於中或高風險患者，目前公院安全網的治療選項為雙免疫治療，惟整體反應率只略高於四成，無惡化存活期中位數為12.4個月，他們需要其他更佳治療方式控制病情。王俊威認為，標靶治療及免疫治療以不同機制對抗癌症，合併使用可更全面抑制腫生長及殺死癌細胞。 研究發現，合併治療的無惡化存活期中位數達23.9個月，比單用標靶藥增加了14.7個月；36個月總存活率亦增加6.2百分點至66.4%；客觀緩解率(腫瘤明顯縮小或消失)接近倍升至71.3%，完全緩解率(腫瘤完全消失)也達18.3%。能夠完成35周期(約2年)免疫治療患者，及後可單用標靶藥作維持治療，這些患者的36個月總存活率達到94.2%。惟嚴重自體免疫病、曾接受器官移植或須長期使用高劑量免疫抑制劑、心血管風險極高或高血壓不受控人士，不能採用合併治療。