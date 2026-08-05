日日食未必最好 食堅果有1關鍵 搞錯隨時得不償失

以為每日吃幾粒杏仁、合桃或開心果，就有益健康？美國一名百萬網紅腸道專家Dr. Pal就指出，是否健康的關鍵在於食法，因為堅果含有優質脂肪、蛋白質及纖維，故此以適量堅果取代部分精製澱粉、高糖點心或加工零食，能幫助降低碳水化合物攝取，帶來健康效益，但若當堅果是額外的保健食品則可能帶來反效果。

額外進食效果微 該名百萬網紅Dr. Pal擁有近400萬名粉絲，經常透過影片分享健康知識。他表示，不少人每天固定吃幾顆杏仁、合桃或開心果，再搭配一些南瓜子、葵花籽，希望能夠得益於堅果的營養好處。 他說，堅果確實是優質食物，但每天只是攝取2、3粒各類堅果，並不會帶來明顯的健康改變；而堅果是否有助健康，關鍵在於取代了甚麼食物。如果只是額外增加堅果攝取，卻維持原本高熱量、高糖、高精製澱粉的飲食習慣，整體營養結構並不會變得更好。