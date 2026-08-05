夏天游水、衝浪咪大意！醫生拆解運動傷害、熱傷害預防方法

炎炎夏日是游泳、衝浪及各類戶外運動的旺季，但高溫環境加上運動量增加，也讓運動傷害與熱傷害的風險明顯上升。國泰綜合醫院復健科主治醫生劉怡均表示，夏季常見的運動傷害主要可分為游泳相關傷害、衝浪相關傷害及熱傷害(包含中暑)3大類。了解常見傷害及預防方法，才能享受運動樂趣，同時維護健康與安全。

夏天游泳最常傷肩膀 姿勢不良、過度訓練易造成肌腱受傷 游泳是一項適合各年齡層的全身性運動，但長期重複動作仍可能造成過度使用傷害。劉怡均主治醫生指出，其中以肩部傷害最為常見，包括旋轉肌袖肌腱炎、肩峰下夾擠症候群及肩關節不穩定等問題。由於肩關節在游泳過程中需要反覆進行大幅度活動，若划水姿勢不佳或訓練量過大，容易造成肌腱與關節負擔。 膝關節傷害則常見於蛙式泳者，俗稱「蛙泳膝」，主要與膝內側副韌帶反覆受力有關。此外，蝶式及自由式泳者較容易出現下背痛，而換氣技巧不良或頸部過度伸展，也可能導致頸部痠痛。

游泳前先做好熱身 肩部肌力訓練有助降低受傷風險 劉怡均主治醫生建議，每週進行肩部肌力訓練，例如彈力帶肩關節外旋運動，以強化旋轉肌袖肌群。此外，游泳前應充分熱身，進行動態伸展及肩關節活動度，並且注意划水角度，避免肩關節過度內旋或前伸。最重要的是，訓練量則應循序漸進增加，避免短時間內大幅提高運動強度。 衝浪最怕撞擊受傷 頭頸、臉部及踝關節都是高風險部位 衝浪近年來日益盛行，但由於海浪、水流及衝浪板等因素，受傷風險相對較高。劉怡均主治醫生說，頭頸部及臉部是最常見的急性受傷部位，包括撕裂傷、腦震盪及顱骨骨折等。其中，被自己的衝浪板擊中是最主要的受傷原因。兒童與青少年衝浪者的腦震盪風險較成人更高，需特別留意。

下肢方面，以踝關節扭傷及韌帶損傷最常見；肩部則可能因長時間划水而出現肌肉拉傷或關節傷害。此外，皮膚擦傷與撕裂傷也是常見問題。競技衝浪者、每周衝浪超過6.5小時者、從事高難度技巧者，以及兒童與青少年，都屬於較高風險族群。

衝浪前做好安全準備 留意浪況、加強核心肌群訓練 預防衝浪傷害，劉怡均主治醫生建議，兒童及高階衝浪者可考慮戴防護頭盔。平時加強肩部與核心肌群訓練，以提升身體穩定性與划水耐力。而學習技巧時應循序漸進，避免超出能力範圍。最重要的是，下水前應充分了解浪況、潮汐及海底地形，降低意外發生機率。 高溫天氣慎防熱傷害 熱水腫、熱痙攣都不可輕忽 除了運動創傷外，高溫環境下更需要注意熱傷害。劉怡均主治醫生表示，熱水腫常表現為四肢腫脹，熱疹則因汗腺阻塞造成皮膚紅疹或膿疱，而熱痙攣在運動中或運動後出現肌肉抽筋。以上3種情況通常皆可透過移至陰涼處休息、降溫以及補充水分與電解質改善。