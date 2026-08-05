停經女性注意！「拇指基底關節炎」令你開樽蓋都難 醫生解釋止痛方式

若持續過度使用關節，疼痛仍可能復發，因此平時應適度休息、避免過度施力，若手部關節疼痛持續且影響生活或工作，應盡早就醫。

63歲的王女士平時熱愛插花與手作，工作也須經常端拿物品，但近年她發現，自己雙手拇指根部頻繁出現疼痛問題，甚至連擰開瓶蓋、轉動門把或穿衣服等日常動作都變得吃力，就醫診斷為「拇指基底關節炎」。由於不希望長期依賴止痛藥，也不願接受傳統手術，經轉介至台北慈濟醫院放射診斷科呂佳虹醫生門診評估後，接受「微細動脈栓塞止痛術」治療，術後疼痛獲得明顯緩解。

呂佳虹醫生指出，罹患「拇指基底關節炎」的王女士，最後接受微細動脈栓塞止痛術治療，這是一種針對慢性發炎引起的疼痛，利用超聲波及血管攝影導引，將栓塞物質，注入異常增生的微細血管，減少疼痛訊號傳遞，以達到止痛效果。

呂佳虹醫生表示，拇指基底關節炎臨床好發於停經後女性，通常40歲後逐漸出現。隨著年齡增加，加上長期重複使用雙手，如搬重物、插花、繪畫或反覆捏握等，都可能加速關節磨損與退化，導致拇指根部疼痛、僵硬、握力下降，嚴重時甚至影響開瓶蓋、拿取物品等日常活動。

減輕疼痛非治癒退化 避免過度使用是關鍵

呂佳虹醫生解釋，該療法施行前，是採取局部麻醉、侵入性較低，約30分鐘即可完成，做完療程當天便可返家。不過，此療法主要目的是減輕疼痛、改善生活品質，並無法讓已退化的關節恢復原狀。多數患者約一周內可明顯感受到疼痛減輕，止痛效果一般可維持半年至兩年不等。

呂佳虹醫生表示，這項治療適合不希望長期依賴止痛藥、其他保守治療效果有限，或暫不考慮手術的患者。但她提醒，若持續過度使用關節，疼痛仍可能復發，因此平時應適度休息、避免過度施力，若手部關節疼痛持續且影響生活或工作，應盡早就醫，由醫生評估最適合的治療方式。