減肥｜半夜常打鼻鼾最難瘦！做足運動 飲控都冇用？醫生揭減肥瓶頸現3症狀須檢查

體重停滯不前竟與每晚的鼻鼾聲有關？有醫生指出，若發現自己減肥期間，已經嚴格進行運動和飲食控制，但依然無法瘦下來，有可能是與打鼻鼾，甚至有睡眠窒息症有關。醫生指出，臨床上很多患者治療睡眠窒息症後，就改善體重控制困難的問題。他提醒，若這種體重停滯不前維持1個時段，就需求醫檢查。

減肥｜做足運動 飲控都難變瘦？

耳鼻喉科醫生蔡明劭在其facebook專頁上分享指，經常有患者表示已嚴格控制飲食、維持規律運動，甚至接受減重治療，體重卻仍停滯不前。許多人將此歸因於自律不足、代謝變差或年齡因素，然而，進一步問診後，往往會發現一個常被忽略的潛在問題，就是睡眠窒息症。

蔡醫生指出，阻塞型睡眠窒息症(OSA)與肥胖之間存在明確的雙向關聯。肥胖會增加OSA的發生風險，而OSA本身也會透過睡眠片段化、荷爾蒙失衡與代謝異常，使體重控制更加困難。肥胖可能加重OSA，OSA又可能阻礙減重成效，形成一個難以突破的惡性循環。