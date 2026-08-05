減肥｜半夜常打鼻鼾最難瘦！做足運動 飲控都冇用？醫生揭減肥瓶頸現3症狀須檢查

體重停滯不前竟與每晚的鼻鼾聲有關？有醫生指出，若發現自己減肥期間，已經嚴格進行運動和飲食控制，但依然無法瘦下來，有可能是與打鼻鼾，甚至有睡眠窒息症有關。醫生指出，臨床上很多患者治療睡眠窒息症後，就改善體重控制困難的問題。他提醒，若這種體重停滯不前維持1個時段，就需求醫檢查。
減肥｜做足運動 飲控都難變瘦？
耳鼻喉科醫生蔡明劭在其facebook專頁上分享指，經常有患者表示已嚴格控制飲食、維持規律運動，甚至接受減重治療，體重卻仍停滯不前。許多人將此歸因於自律不足、代謝變差或年齡因素，然而，進一步問診後，往往會發現一個常被忽略的潛在問題，就是睡眠窒息症。
蔡醫生指出，阻塞型睡眠窒息症(OSA)與肥胖之間存在明確的雙向關聯。肥胖會增加OSA的發生風險，而OSA本身也會透過睡眠片段化、荷爾蒙失衡與代謝異常，使體重控制更加困難。肥胖可能加重OSA，OSA又可能阻礙減重成效，形成一個難以突破的惡性循環。
在臨床上並不少見。許多患者在接受OSA治療後，明顯改善的不只是鼾聲，更包括白天的精神狀態、運動意願與飲食控制能力，進而使體重逐步下降。而體重下降後，OSA的嚴重程度又隨之減輕，原本的惡性循環即可能轉變為良性循環。
減肥｜減肥出現3症狀須檢查
蔡醫生提醒，不僅是打鼾者需要評估體重問題，若努力減重超過3個月仍停滯不前，並出現以下問題，應考慮進一步評估睡眠狀態：
明顯打鼾
白天嗜睡
睡醒後仍感疲憊
睡眠與體重並非兩件獨立的事。 當夜間呼吸順暢、睡眠結構穩定，身體的代謝節奏才有機會恢復正常運作。減重不只是一場意志力的考驗，更可能是身體在每個夜晚未能獲得充分休息的具體反映。若正面臨減重瓶頸，不妨檢視一下自己的睡眠狀況。這或許是打破停滯期的關鍵突破口。