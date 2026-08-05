腎病｜45歲男常半夜小腿抽筋揭患第4期腎衰竭 醫生揭5大夜間症狀=腎臟警號

腎病的先兆會在半夜間出現？有醫生分享案例指，一名45歲男子常常出現半夜小腿抽筋情況，後來狀況逐漸惡化便求醫檢查，結果發現已患上第4期的腎衰竭。醫生指出，一旦出現5大夜間症狀就要留意，有可能是腎臟發出的警號。

腎病｜45歲男常半夜小腿抽筋揭患第4期腎衰竭 腎臟科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，該名男子長年需加班與應酬，是一個典型的工作狂。數年前即被診斷出高血壓。但他表示無明顯不適，藥物服用時斷時續，並未認真控制。近半年來，他的夜間狀況逐漸惡化，例如在入睡後不久即感到胸悶，必須墊高枕頭才能呼吸；半夜小腿常劇烈抽筋，痛到驚醒；清晨醒來雙眼皮明顯浮腫，白天則精神萎靡，疲憊感揮之不去。他與家人都以為這是壓力過大或睡眠障礙，嘗試更換枕頭與助眠產品，均未見改善。直到健康檢查報告出爐，才發現血壓飆至180mmHg，腎絲球過濾率(eGFR)僅剩25分，確診為高血壓腎病變合併慢性腎衰竭第四期。

洪醫生指出，患者經詳細檢查，確認是長期未受控制的高血壓造成腎臟微血管硬化與損傷，而夜間的種種不適，正是腎功能衰退所引發的系統性反應。所幸發現尚早，經藥物調整與飲食控制後，血壓逐步穩定，腎功能也停止惡化，夜間症狀隨之緩解。

腎病｜醫生揭5大夜間症狀=腎臟警號 當腎功能衰退時，白天不一定有明顯感覺，但夜間身體放鬆、血液重新分布之際，這些潛在的警號便會逐一浮現。若將其誤認為一般失眠或疲勞，可能錯失早期診斷與治療的黃金時機。以下5大症狀要多加提防： 1. 夜間反覆抽筋 夜間小腿突然劇烈痙攣，痛到無法動彈，不少人認為是缺鈣。然而，若補鈣後仍反覆發作，問題可能出在腎臟。腎臟負責調節鈣磷平衡。當腎功能下降，磷離子排泄受阻，血磷升高，血鈣隨之降低；同時腎臟活化維他命D的能力減弱，腸道吸收鈣質的效率也跟著下降。在「高磷低鈣」與尿毒素刺激神經肌肉的雙重影響下，夜間血液循環變慢時，小腿肌肉便容易頻繁痙攣。

根據《American Journal of Kidney Diseases》(2019)的研究，隨著腎功能惡化，高血磷與低血鈣交互作用會導致周邊神經的「異位過度興奮」，超過50%的中晚期慢性腎臟病患者長期受到夜間抽筋與神經肌肉病變的困擾。 2. 夜間頻繁排尿(一晚超過2次) 許多患者表示，白天排尿正常，但一到夜間便頻繁起床上廁所。正常情況下，夜間大腦會分泌抗利尿激素(ADH)，濃縮尿液以減少排尿次數。但腎小管受損後，尿液濃縮能力下降，夜間尿量無法有效減少。若同時合併下肢水腫，白天滯留於下肢的水分在平躺時回流至腎臟，進一步加重夜間排尿負擔。

《Kidney International》(2017)一項大型臨床研究證實，夜間頻尿與慢性腎臟病進展呈高度相關。隨著腎絲球過濾率(eGFR)下降，夜間排尿次數呈線性增加。夜間頻尿是腎小管功能受損的早期核心表現，也是篩檢早期腎臟病的重要獨立預測因子。 3. 枕頭愈墊愈高(夜間陣發性呼吸困難) 若發現自己需要墊高枕頭才能入睡，或半夜常因胸悶、窒息感驚醒，必須坐起才能緩解，應立即就醫。此現象醫學上稱為「端坐呼吸」或「夜間陣發性呼吸困難」，是腎功能嚴重衰退導致水分滯留的危險訊號。當腎臟排水能力崩潰，白天水分積存於下肢，夜間平躺時大量回流至心臟與肺部，造成急性肺水腫，患者必須坐起以減輕肺部壓力。

《The Lancet》(2019)在慢性腎臟病處置的系統性分析中強調，當腎絲球濾過率低於正常值30%時，體內水分與鈉離子的排泄平衡將全面失控。此時出現的端坐呼吸為體液過載與急性肺水腫的極高危險訊號，須立即以腎功能檢查、利尿劑或透析介入，否則有致命風險。 4. 晨起眼皮浮腫 許多人早晨醒來發現眼皮浮腫，常歸因於前一晚水喝太多或飲食過鹹。正常情況下，腎臟能在數小時內排出多餘水分與鈉離子，浮腫應在午前消退。若浮腫持續至下午或每日反覆出現，則需提高警覺。腎臟內的腎小球為過濾血液的結構。當腎小球因高血壓、發炎等因素受損時，血液中的白蛋白會滲漏至尿液中，形成蛋白尿(泡沫尿)。白蛋白減少導致血管內膠體滲透壓下降，水分無法留在血管內，轉而流向組織間隙。眼皮周圍組織疏鬆，最易顯現水腫，是腎臟過濾功能受損的早期表現。

5. 睡醒後仍極度疲憊 即使睡了8小時，早晨醒來仍感全身沉重、精神不濟，這種「睡不飽」的疲憊感，常被忽略卻是腎臟病的重要早期徵兆。

腎功能衰退時，代謝廢物(如尿素氮、肌酸酐)無法有效排出，累積於血液中形成尿毒症。高濃度尿毒素會干擾中樞神經系統，破壞深層睡眠結構，使患者雖入睡卻無法進入真正修復階段。同時，腎臟分泌紅血球生成素(EPO)的能力下降，導致腎性貧血，身體長期處於缺氧狀態。毒素堆積加上貧血，使患者即使充分休息仍感疲憊不堪。