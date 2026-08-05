黑眼圈消除｜睡眠不足非唯一原因 瞓夠都可以有黑眼圈？4大類你是哪一種？

要改善黑眼圈問題，首先要了解自己的黑眼圈屬於哪一種，台灣家庭醫學科與美容醫學醫生楊仕安指，黑眼圈可分為色素型、血管型、結構型、混合型4大類型，每種黑眼圈的成因、特徵和改善方法都有所不同。

打工仔長期報復式捱夜，睡眠不足就當然會有黑眼圈…？原來黑眼圈未必完全與睡眠不足有關，黑眼圈的形成也與年紀增長、長期日曬、遺傳及濕疹等因素有關。

黑眼圈類型：色素型

色素型的黑眼圈又稱為慢性黑眼圈，即指黑色素累積在眼睛附近，就算閉眼後，上下眼皮都會有色素沉澱的現象。這種黑眼圈的成因逞要與遺傳、色素沉澱或因長期日曬，接觸太多紫外線而誘發色素沉澱而成。

皮膚敏感、濕疹、摩擦、錯誤卸妝方式，或常以化妝品、睫毛膏的化學性刺激眼周，仔可能導致色素沉澱

黑眼圈類型：血管型

血管型黑眼圈主要出現在容易敏感的人士身上，因眼周血液循環不良而形成的急性的黑眼圈，這是因血氧飽和度下降，令靜脈血液滯留不前，就會積成陰影。而由於眼睛表皮跟鼻部的血液循環是相通的，因此當鼻敏感，出現腫脹，也會令眼周血流不順。