男士受訪「冇頸」酷似派大星爆紅 疑患馬德龍病脂肪積聚在頸部 一文睇清馬德龍病的症狀及成因

男士受訪「冇頸」酷似派大星爆紅 疑患馬德龍病脂肪積聚在頭部 一文睇清馬德龍病的症狀及成因

福建省廈門市「海鷗台青基地」未來產業科技園最近落成，負責人林慶同受訪時因身型而引起廣大討論，他從畫面看起來沒有頸部，頭與身體連成一個三角形，酷似卡通片海綿寶寶中的角色「派大星」。 翻查影片，林慶同的身型並不是濾鏡或人工智能(AI)生成，有網友估計他是患上了罕見病馬德龍病。

馬德龍病是甚麼？ 馬德龍病又稱為良性對稱脂肪過多症，根據國際罕見疾病組織以及醫學資料庫的研究文獻，是一種罕見的脂肪代謝障礙疾病。 其特徵是大量無包膜的脂肪組織，會在身體的上半部(特別是頸部、肩膀、背部、上臂)產生瀰漫性且對稱性的異常堆積。因為頸部周圍的脂肪大量增生，患者的外觀常會出現類似「牛頸」或「馬領」的特徵。

馬德龍病的症狀 馬德龍病的脂肪瘤多位良性，但由於會不停生長，並不受控，因此會出現嚴重的壓迫性症狀： 頸部、肩部、鎖骨周圍出現巨大的對稱性腫塊 壓迫氣管與食道 周邊神經病變 馬德龍病的成因及高危因素 現時馬德龍病的成因未明，惟美國國家罕見疾病組織發現，患者多有以下特徵： 長期重度酗酒：酒精會嚴重影響體內的脂肪代謝，損害細胞內的粒線體功能，導致局部區域的脂肪細胞只會不斷增生，卻無法被身體正常消耗分解。 中年男性的發病率遠比女性高，臨床上約15至30名男性患者才有一人為女性，大部分患者的發病年齡為30至60歲之間。