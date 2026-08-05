晚期HER2肺癌 標靶藥助延壽

不只乳癌患者會帶有HER2基因突變，約有2至4%的肺腺癌患者亦帶有此基因。HER2基因突變患者多為非吸煙年輕女性，雖然患者較少數，但不少在確診時已屆晚期，甚至出現腦轉移，增加死亡率。近年醫學界成功研發針對HER2基因突變肺癌的標靶藥，可提高無惡化存活期，團體冀可盡快納入醫管局藥物名冊，惠及更多患者。 患者多為非吸煙女性 肺癌是本港的癌症頭號殺手，其中非小細胞肺癌佔近九成。肺癌非單一疾病，而是由不同基因變異驅動，本港患者中較常見的基因型包括EGFR及ALK，隨著分子檢測技術的敏感度提升，開始找出較罕見的基因型如HER2。臨床腫瘤科專科醫生李浩勳指，HER2患者較一般肺癌患者年輕，大部分為30至50歲，且多見於非吸煙者，女性患者比例亦相對較高。

李浩勳解釋，HER2基因突變會令蛋白持續活躍，不斷發出細胞生長訊號，促使腫瘤形成及惡化，加上早期症狀不明顯，亦導致約三分之二患者在確診時已屬晚期，17.8%患者在診斷時已出現腦轉移，病情較複雜並增加治療難度。 延無惡化存活期 與其他基因型相比，HER2基因型的藥物發展較慢，目前一線治療仍是以化療為主，及因應情況加入免疫治療，不但副作用多，亦無法阻止腦轉移風險。目前針對HER2肺癌的抗體藥物偶聯物(ADC)及口服酪氨酸激酶抑制劑(TKI)已獲註冊批准，ADC可透過抗體辨識HER2後進入癌細胞，並釋放細胞毒性藥物；較新的口服HER2 TKI則為小分子藥物，可抑制細胞內HER2酪氨酸激酶活性，從而阻斷下游腫瘤生長訊號。

新一代的標靶口服藥可延長患者的無惡化存活期，一線治療者中位數可達一年至年半，就算以標靶藥為二線治療亦有8至9個月，有助患者維持日常生活及工作能力。 為生存北上治療 現年77歲的HER2基因突變肺癌患者銀姐於前年診斷為4期HER2肺癌，當時醫生建議她接受HER2口服標靶藥，無奈因藥費高昂而打算放棄治療。後來在癌症資訊網協助下到內地接受治療，雖病情好轉，但長途跋涉加上言語不通都導致她出現極大的心理壓力，有次求診後回港時更出現發燒不適的情況，由於情況突發只好抱病過關回港再前往求醫。