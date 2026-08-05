腎結石診斷與治療：醫生拆解常見檢查方法及微創碎石手術

腎結石是香港常見的泌尿系統疾病。腎結石的發病率與現代人飲食習慣改變、長期飲水不足及久坐等因素息息相關。然而，泌尿外科專科醫生簡煒文醫生表示，腎結石起初往往沒有明顯病徵，不少患者直至出現劇烈腰痛、噁心嘔吐或血尿時才驚覺患病。若未及時處理，結石可能阻塞輸尿管導致腎積水，甚至引發嚴重感染及損害腎功能。 精準診斷腎結石：超聲波與CT尿路造影如何配合？ 準確診斷是制定治療方案的關鍵。傳統的腹部X光（KUB）雖能檢測到約五至七成的尿路結石，但對於非鈣化結石或受腸道氣體遮擋的個案容易漏診。超聲波檢查則有助於快速排除腎積水。現時，電腦掃描（CT）已成為診斷泌尿系結石的黃金標準，特別是CT尿路造影（CTU），不僅能提供結石與尿路的三維重建圖像，精確評估結石的大小、位置及密度，更能清晰顯示結石以上尿路梗阻的積水情況，協助醫生制定合適的手術方案。

腎結石治療選擇：體外碎石與軟式輸尿管鏡有何分別？ 治療腎結石的方法取決於結石的大小、位置及患者的整體健康狀況。對於體積較小（視乎結石位置及硬度，一般小於2厘米）且位置適宜的結石，體外衝擊波碎石術（ESWL）是常見的非侵入性選擇，利用高能量衝擊波將結石震碎，再隨尿液排出。不過，簡醫生解釋，若結石較大、堅硬或位於石碎較難自然排出的下腎盞，新型的軟式輸尿管鏡腎內碎石術（RIRS）則提供了一個更精準的微創方案。軟式輸尿管鏡的前端可靈活彎曲達270度，能經尿道及膀胱深入腎臟內部，配合雷射光纖將結石徹底粉碎，大大提高了結石的清除率，且患者無須承受開放性手術的創傷。

複雜腎結石的治療方案：何時需要經皮腎穿刺？ 簡煒文醫生表示，對於大於2厘米的巨型結石或複雜的「鹿角石」，經皮腎鏡取石手術（PCNL）是更為有效的選擇。醫生會在患者背部開一個約1厘米的小切口，建立直達腎臟的通道，再利用內視鏡及碎石儀器將結石擊碎並取出。雖然這屬較大型的微創手術，但在超聲波及X光實時導航下，安全性已大幅提升。 預防復發由生活做起 簡醫生提醒，結石被清除並不代表一勞永逸，研究顯示腎結石的五年復發率可達五成。要有效預防復發，患者必須從生活與飲食習慣著手。每天攝取2至2.5公升水分是預防結石最關鍵的一步，同時應控制鹽分攝取，並根據結石成分（如草酸鈣或尿酸）調整飲食。面對腎結石，及早察覺病徵並尋求泌尿外科專科醫生評估，選擇合適的診斷與治療方案，方能遠離結石帶來的痛楚與風險。

資料來源 PMC同行評審文獻：Update on ureteroscopy instrumentation https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2978437/ EAU《Metabolic Evaluation and Recurrence Prevention for Urinary Stone Patients: An EAU Guidelines Update》，European Urology 2024 https://www.europeanurology.com/article/S0302-2838(24)02411-4/fulltext 美國泌尿外科學會（AUA）《Kidney Stones: Medical Management Guideline》；EAU Guidelines同樣建議 https://www.auanet.org/guidelines-and-quality/guidelines/kidney-stones-medical-mangement-guideline

泌尿外科專科簡煒文醫生