熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
健康
出版：2026-Aug-06 13:30
更新：2026-Aug-06 13:30

高齡產婦定義｜幾多歲為之高齡產婦？高齡產子5大風險 及早檢查再計劃

分享：
高齡產婦定義｜幾多歲為之高齡產婦？高齡產子5大風險 及早檢查再計劃

高齡產婦定義｜幾多歲為之高齡產婦？高齡產子5大風險 及早檢查再計劃

近年社會的結婚年齡愈推愈遲，計劃生育的年齡也順應推遲，高齡產婦也開始變得常見。婦產科專科醫生孫錫鴻提醒，由於高齡產婦的風險更高，因此在計劃懷孕前應做好全面的產前檢查，及早找出潛在的風險。

高齡產婦定義｜幾歲就算高齡產婦？

國際婦產科聯盟(FIGO)定義，女性最適合生產的年齡為2530歲，如首次生產時年紀為35歲或以上，即屬高齡產婦。

結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖） 結婚生育｜高齡孕婦等7種人，建議接受產前遺傳診斷與遺傳諮詢 （am730製圖）

高齡產婦定義｜高齡產子有哪些風險？

  1. 唐氏綜合症或其他染色體疾病

卵子質素會隨年紀增長逐漸下降，年紀漸長後卵子大部分功能會減弱，或導致染色體不分離的現象，提高罹患唐氏綜合症及其他染色體疾病的機率。

建議年滿35歲的孕婦應接受無創性產前染色體檢測(NIPT)

  1. 妊娠糖尿病

懷孕期間孕婦會因胎盤中分泌的荷爾蒙導致胰島素的阻抗性增強，導致胰島素無法發揮正常功能，血糖無法正常調節，長期維持在血糖高的狀態。而妊娠糖尿病的患病機會更會隨著孕婦年齡增長而上升。

  1. 妊娠毒血症

妊娠毒血症是因懷孕中的血管壁內細胞的變化，導致血管內的血壓升高，令產婦的全身浮腫，並減少通過胎盤輸送到胎兒的血液量，令子宮內生長遲滯。同時因輸送到腎臟、腦部、肝臟的血液量減少，可能會出現併發症，危害孕婦及胎兒，而此風險也會隨年紀增長而上升。

  1. 結構性畸形

剛才提過，如女性在35歲或以上才首次生育，卵子會經歷長時間的停滯期而導致功能明顯下降，無法徹底分離染色體，不但會增加染色體異常的疾病，也會導致胎兒畸形。

  1. 自然流產/胎死腹中

這是高齡產婦面對最常見的風險，由於女性的染色體及卵子的品質逐年下降，產婦卵巢、子宮的血流量也會減少，就無法供給足夠的血液量與荷爾蒙，亦無法提供受精卵著床及成功發育的良好環境。她們流產的機率就自然提升。

另外由於體質與子宮環境健康不利胎兒生長，可能會增加早產或胎死腹中的風險。

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務