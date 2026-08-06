高齡產婦定義｜幾多歲為之高齡產婦？高齡產子5大風險 及早檢查再計劃

近年社會的結婚年齡愈推愈遲，計劃生育的年齡也順應推遲，高齡產婦也開始變得常見。婦產科專科醫生孫錫鴻提醒，由於高齡產婦的風險更高，因此在計劃懷孕前應做好全面的產前檢查，及早找出潛在的風險。

國際婦產科聯盟(FIGO)定義，女性最適合生產的年齡為25至30歲，如首次生產時年紀為35歲或以上，即屬高齡產婦。

懷孕期間孕婦會因胎盤中分泌的荷爾蒙導致胰島素的阻抗性增強，導致胰島素無法發揮正常功能，血糖無法正常調節，長期維持在血糖高的狀態。而妊娠糖尿病的患病機會更會隨著孕婦年齡增長而上升。

卵子質素會隨年紀增長逐漸下降，年紀漸長後卵子大部分功能會減弱，或導致染色體不分離的現象，提高罹患唐氏綜合症及其他染色體疾病的機率。

妊娠毒血症

妊娠毒血症是因懷孕中的血管壁內細胞的變化，導致血管內的血壓升高，令產婦的全身浮腫，並減少通過胎盤輸送到胎兒的血液量，令子宮內生長遲滯。同時因輸送到腎臟、腦部、肝臟的血液量減少，可能會出現併發症，危害孕婦及胎兒，而此風險也會隨年紀增長而上升。

結構性畸形

剛才提過，如女性在35歲或以上才首次生育，卵子會經歷長時間的停滯期而導致功能明顯下降，無法徹底分離染色體，不但會增加染色體異常的疾病，也會導致胎兒畸形。