醫學新發現 研究揭阿茲海默症病變 會否導致失智由「1關鍵」決定

有些人的大腦明明已累積大量阿茲海默症相關的病變，但記憶與認知功能卻依然維持正常，甚至活100百歲仍未失智。最新研究便發現，真正決定病情是否走向失智的關鍵，可能不是累積病變有多少，而是大腦免疫細胞能否跨過一道關鍵的生物轉折點。

有壞蛋白纏結未必發病

由比利時和英國研究團隊進行的研究，分析了失智患者、未失智長者及百歲人瑞捐贈的腦組織，發現阿茲海默症患者大腦內的類澱粉蛋白斑塊和Tau蛋白等壞蛋白纏結，並不一定會直接導致失智。

研究指，真正的差異在於負責清除廢物的大腦免疫細胞——小膠質細胞(microglia)如何回應這些病變。當小膠質細胞進入過度發炎的免疫狀態時，通常會加劇神經退化，可能就是決定病情是否失智的重要轉折點。有關研究已於《Nature Medicine》發表。