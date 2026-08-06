血糖｜糖尿病不能吃水果？只要選對時間及水果 控糖時也可放心食

本港約有十分之一人口患有糖尿病，糖尿病患者平日要特別調整飲食，才可將血糖維持在正常水平。不少糖友因此減少食澱粉質，更是連水果也不敢吃。但有營養師認為，水果其實是日常飲食中不可決少的食物，只要「識揀」其實亦可放心食水果。

血糖｜糖尿病可以食咩水果？

台灣營養師林俐岑在Facebook專頁上分享，不少糖尿病人因控糖而不敢食水果而導致攝取量不足的問題，不過她強調，其實水果是日常攝取維他命C最主要的來源，除了維他命C之外還有膳食纖維、維生命及礦物質等，水果的營養價值無法被其他食物所取代。

水果雖然富有營養，但同時含有大量糖分，因此選水果時要注意。林俐岑建議可選擇營養密度高的水果，奇異果就是其中一個對糖尿病患者友善的優質水果。

奇異果熱量低，但含有極高且種類豐富的營養素，根據美國的研究與常用營養密度計算公式來看，金奇異果與奇異果的營養密度得分，高居日常常見水果如蘋果、橙、香蕉、提子等，位居前茅。