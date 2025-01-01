11歲童腹痛、血便以為腸胃炎 就醫檢查竟罹罕見「克隆氏症」

跨年聚會多，容易因飲食不當引發腸胃不適。近日一名11歲男童出現持續腹瀉、腹痛及血便症狀，原以為是單純的腸胃炎，經診所就醫服藥後仍未見改善。後轉診至臺北醫學大學部立雙和醫院小兒腸胃科檢查，才確診為罕見的發炎性腸道疾病「克隆氏症」(Crohn's disease)。
克隆氏症診斷關鍵 在於完整檢查
小兒腸胃科鄭弘彥醫生表示，男童就醫時已持續數周的腹瀉、腹痛及血便，消化道異常出血不止是重要警號。經由上消化道內視鏡發現十二指腸有線性潰瘍，下消化道內視鏡則見大腸局部發炎，為完整檢視小腸病灶，進一步安排膠囊內視鏡檢查，發現遠端迴腸有明顯潰瘍伴隨出血，糞便檢體也顯示腸道發炎指數中的糞便鈣衛蛋白明顯上升，這種消化道發炎的跳躍式病灶正是克隆氏症的特徵。
在接受藥物治療並配合「克隆氏症排除飲食」後，男童症狀已獲得改善，目前僅需定期監察。
及早就醫治療 避免併發症
鄭弘彥醫生指出，克隆氏症是一種會影響從口腔到肛門之間任何部位的慢性發炎性腸道疾病，具有跳躍性病灶的特徵。雖然確切病因未明，但可能與遺傳基因、飲食習慣及環境因素有關。若未及時診治，可能引發貧血、腸道穿孔、膿瘍、營養不良或生長遲緩等併發症。
由於初期症狀易與一般腸胃炎混淆，鄭弘彥醫生建議，兒童及青少年若出現慢性腹瀉合併長期腹痛或血便等症狀，應儘速就醫檢查，以免延誤治療時機。
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