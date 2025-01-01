11歲童腹痛、血便以為腸胃炎 就醫檢查竟罹罕見「克隆氏症」

兒童及青少年若出現慢性腹瀉合併長期腹痛或血便等症狀，應儘速就醫檢查，以免延誤治療時機。

跨年聚會多，容易因飲食不當引發腸胃不適。近日一名11歲男童出現持續腹瀉、腹痛及血便症狀，原以為是單純的腸胃炎，經診所就醫服藥後仍未見改善。後轉診至臺北醫學大學部立雙和醫院小兒腸胃科檢查，才確診為罕見的發炎性腸道疾病「克隆氏症」(Crohn's disease)。

克隆氏症診斷關鍵 在於完整檢查

小兒腸胃科鄭弘彥醫生表示，男童就醫時已持續數周的腹瀉、腹痛及血便，消化道異常出血不止是重要警號。經由上消化道內視鏡發現十二指腸有線性潰瘍，下消化道內視鏡則見大腸局部發炎，為完整檢視小腸病灶，進一步安排膠囊內視鏡檢查，發現遠端迴腸有明顯潰瘍伴隨出血，糞便檢體也顯示腸道發炎指數中的糞便鈣衛蛋白明顯上升，這種消化道發炎的跳躍式病灶正是克隆氏症的特徵。

在接受藥物治療並配合「克隆氏症排除飲食」後，男童症狀已獲得改善，目前僅需定期監察。