11歲糖尿病女童多次出現低血糖 CGM顯著改善發生頻率

近日有位11歲女童，於學校健康檢查中，尿液檢測發現尿糖增加而就醫，經診斷確診為第一型糖尿病，立即開始接受胰島素治療，但由於本身為體育班學生，運動訓練量極大，自我監測的指尖血糖數值發生多次低血糖事件，但其中幾次並未出現明顯低血糖症狀，故安排連續血糖監測(Continuous Glucose Monitoring，CGM)檢查，在一周的裝機期間，醫療團隊加強她及家長碳水化合物攝取分量的計算及低血糖處理的訓練，並制訂了運動前的胰島素劑量調整原則，後續追蹤顯示，病人的低血糖頻率顯著改善。

新竹臺大分院小兒部內分泌科林函怡醫生表示，近年來，隨著科技的進步，CGM的技術日益成熟，已成為糖尿病病人控制血糖的新工具。CGM可通過注射方式放置於腹部、手臂或臀部(實際操作情形依不同機器型而異)，CGM的探針會持續監測組織間液的血糖濃度，放置CGM的當下可能會有異物感，但待探針植入後，不適感大多會消失，最重要的是，病人佩戴CGM可正常洗澡、運動，日常生活不受影響。

即時更新血糖數值 了解血糖變化原因

林函怡醫生解釋，CGM可藉由藍芽系統即時性將血糖數值傳至智能手機，每5至15分鐘更新血糖數值，利於醫生及病人更了解血糖變化原因，例如飲食的分量與食物的成分、運動與否、情緒起伏等，有助根據血糖數值與趨勢，調整藥物的劑量與生活方式。

此外，CGM還能偵測血糖變化的趨勢，發出高低血糖的警報，預防急性高血糖或低血糖的事件。部分的CGM系統可與其胰島素幫浦配合使用，作為第一型糖尿病、血糖控制不佳的病人控制血糖的新利器。

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