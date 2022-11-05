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2022-11-05 10:30:00

11.5一年一度日本雞蛋日回歸｜ 人氣餐廳x「新紀元卵」限定菜式+商場快閃換領優惠

資料由客戶提供

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「新紀元卵」推限定菜式 響應「日本雞蛋日」

平時日本雞蛋就食得多，但你又有無聽過「日本雞蛋日」？味珍味自2015年起與日本同步，於香港舉辦「日本雞蛋日」活動，希望提高市民對日本雞蛋的認識。為響應今年11月5日的「日本雞蛋日」，「新紀元卵」與香港多間餐廳及料理店聯手合作，店內指定餐點所使用的雞蛋為日本「新紀元卵」，推出多款「新紀元卵」限定菜式。以下為參與餐廳之名單：

UCC Coffee Shop (全線分店) 牛氣 (全線分店) 巨一麵堂
糧友 (全線分店) 友利冰室 (全線分店) 和拉麵
蛋撻王 (全線分店) 山見台式火鍋 (全線分店) 友拉麵
和民 (全線分店) 佐賀燒肉谷 (全線分店) 麵匠風龍
饗和民 (全線分店) Terrace in Seaside (全線分店) 泓一拉麵
沙嗲王 (全線分店) Fire Bird 奇蹟拉麵
天丼 (全線分店) 一口烘焙 麵屋一平安
He She Eat (全線分店) GYOJASANG 交子桌 麵屋福
PHI COFFEE (全線分店) CATSEYE日式醬汁飯專門店 SOFFEE
BANCHAN (全線分店) DONQ 貊炙MAEK JEOK
大將火鍋 (全線分店) 本延鍋物 Panyin Shabu 喫茶
Canadian Pizza (全線分店) 麵屋丸京 SOLE
軒尼詩冰廳 一人前拉麵 三上日本料理
SUPERDON 豚道樂  
活水和風食堂 雪下覓炙  

11.5「日本雞蛋日」 商場快閃新紀元活動

除了可以品嚐多款限定菜式外，「新紀元卵」更會在今天於4大商場舉行「日本雞蛋日」快閃換領活動，只要在葵芳．新都會廣場、T TOWN、香港仔中心、紅磡黃埔天地以電子貨幣單一淨消費滿指定金額+ Like Freds日本卵Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」1盒（價值$28）。數量有限，換完即止，換領詳情可瀏覽「新紀元卵」官方網頁

新紀元「卵」住送暖

「新紀元卵」一直致力回饋社會，積極履行企業社會責任。今次更是首次與5間本地慈善機構合作，包括惜食堂、FOOD-CO、齊惜福、膳心連基金及樂餉社，合共捐出50,000隻雞蛋。所捐贈的雞蛋將會用來製成飯盒或派發予有需要人士，讓市民共享日本雞蛋的美味之處。

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日本雞蛋監控嚴格 安心食用有保證

為甚麼香港人鍾情於日本雞蛋？日本人喜歡吃生雞蛋，所以日本雞蛋的生產、清洗和挑選過程均非常嚴格，以降低感染沙門氏菌的風險。日本擁有嚴格衛生的品質監控，全部雞蛋按照日本家禽協會的標準進行包裝，確保雞蛋安全衛生，讓人安心食用。人氣日本雞蛋「新紀元卵」更是當中的佼佼者，一直深受港人熱愛，皇牌產品包括：

  • 「新紀元卵」．曉

蛋黃稠度高，顏色呈橙紅色，蛋黃顏色直迫17度，視覺味覺雙重享受。

  • 「新紀元卵」．白玉

白玉蛋白軟滑，香氣逼人，赤玉蛋黃味濃郁，白玉赤玉品質如一，滋味營養滿分。

  • 「新紀元卵」．赤玉

蛋黃挺身，入口味道濃郁，蛋黃顏色比白玉稍為深色，烚蛋味道更為顯著。

新紀元卵 新紀元卵

如欲了解「新紀元卵」或獲取最新消息，請瀏覽「新紀元卵」官方網頁或Freds日本卵Facebook專頁

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