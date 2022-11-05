11.5一年一度日本雞蛋日回歸｜ 人氣餐廳x「新紀元卵」限定菜式+商場快閃換領優惠

平時日本雞蛋就食得多，但你又有無聽過「日本雞蛋日」？味珍味自2015年起與日本同步，於香港舉辦「日本雞蛋日」活動，希望提高市民對日本雞蛋的認識。為響應今年11月5日的「日本雞蛋日」，「新紀元卵」與香港多間餐廳及料理店聯手合作，店內指定餐點所使用的雞蛋為日本「新紀元卵」，推出多款「新紀元卵」限定菜式。以下為參與餐廳之名單：

11.5「日本雞蛋日」 商場快閃新紀元活動

除了可以品嚐多款限定菜式外，「新紀元卵」更會在今天於4大商場舉行「日本雞蛋日」快閃換領活動，只要在葵芳．新都會廣場、T TOWN、香港仔中心、紅磡黃埔天地以電子貨幣單一淨消費滿指定金額+ Like Freds日本卵Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」1盒（價值$28）。數量有限，換完即止，換領詳情可瀏覽「新紀元卵」官方網頁。

新紀元「卵」住送暖

「新紀元卵」一直致力回饋社會，積極履行企業社會責任。今次更是首次與5間本地慈善機構合作，包括惜食堂、FOOD-CO、齊惜福、膳心連基金及樂餉社，合共捐出50,000隻雞蛋。所捐贈的雞蛋將會用來製成飯盒或派發予有需要人士，讓市民共享日本雞蛋的美味之處。