11.5一年一度日本雞蛋日回歸｜ 人氣餐廳x「新紀元卵」限定菜式+商場快閃換領優惠

「新紀元卵」推限定菜式 響應「日本雞蛋日」
平時日本雞蛋就食得多，但你又有無聽過「日本雞蛋日」？味珍味自2015年起與日本同步，於香港舉辦「日本雞蛋日」活動，希望提高市民對日本雞蛋的認識。為響應今年11月5日的「日本雞蛋日」，「新紀元卵」與香港多間餐廳及料理店聯手合作，店內指定餐點所使用的雞蛋為日本「新紀元卵」，推出多款「新紀元卵」限定菜式。以下為參與餐廳之名單：
|UCC Coffee Shop (全線分店)
|牛氣 (全線分店)
|巨一麵堂
|糧友 (全線分店)
|友利冰室 (全線分店)
|和拉麵
|蛋撻王 (全線分店)
|山見台式火鍋 (全線分店)
|友拉麵
|和民 (全線分店)
|佐賀燒肉谷 (全線分店)
|麵匠風龍
|饗和民 (全線分店)
|Terrace in Seaside (全線分店)
|泓一拉麵
|沙嗲王 (全線分店)
|Fire Bird
|奇蹟拉麵
|天丼 (全線分店)
|一口烘焙
|麵屋一平安
|He She Eat (全線分店)
|GYOJASANG 交子桌
|麵屋福
|PHI COFFEE (全線分店)
|CATSEYE日式醬汁飯專門店
|SOFFEE
|BANCHAN (全線分店)
|DONQ
|貊炙MAEK JEOK
|大將火鍋 (全線分店)
|本延鍋物 Panyin Shabu
|喫茶
|Canadian Pizza (全線分店)
|麵屋丸京
|SOLE
|軒尼詩冰廳
|一人前拉麵
|三上日本料理
|SUPERDON
|豚道樂
|活水和風食堂
|雪下覓炙
11.5「日本雞蛋日」 商場快閃新紀元活動
除了可以品嚐多款限定菜式外，「新紀元卵」更會在今天於4大商場舉行「日本雞蛋日」快閃換領活動，只要在葵芳．新都會廣場、T TOWN、香港仔中心、紅磡黃埔天地以電子貨幣單一淨消費滿指定金額+ Like Freds日本卵Facebook專頁，即可換領「新紀元卵」1盒（價值$28）。數量有限，換完即止，換領詳情可瀏覽「新紀元卵」官方網頁。
新紀元「卵」住送暖
「新紀元卵」一直致力回饋社會，積極履行企業社會責任。今次更是首次與5間本地慈善機構合作，包括惜食堂、FOOD-CO、齊惜福、膳心連基金及樂餉社，合共捐出50,000隻雞蛋。所捐贈的雞蛋將會用來製成飯盒或派發予有需要人士，讓市民共享日本雞蛋的美味之處。
日本雞蛋監控嚴格 安心食用有保證
為甚麼香港人鍾情於日本雞蛋？日本人喜歡吃生雞蛋，所以日本雞蛋的生產、清洗和挑選過程均非常嚴格，以降低感染沙門氏菌的風險。日本擁有嚴格衛生的品質監控，全部雞蛋按照日本家禽協會的標準進行包裝，確保雞蛋安全衛生，讓人安心食用。人氣日本雞蛋「新紀元卵」更是當中的佼佼者，一直深受港人熱愛，皇牌產品包括：
- 「新紀元卵」．曉
蛋黃稠度高，顏色呈橙紅色，蛋黃顏色直迫17度，視覺味覺雙重享受。
- 「新紀元卵」．白玉
白玉蛋白軟滑，香氣逼人，赤玉蛋黃味濃郁，白玉赤玉品質如一，滋味營養滿分。
- 「新紀元卵」．赤玉
蛋黃挺身，入口味道濃郁，蛋黃顏色比白玉稍為深色，烚蛋味道更為顯著。
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