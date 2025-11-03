117歲人瑞「長壽秘訣」揭！研究：「腸道菌叢」像年輕人 2因素助力健康老

Branyas的長壽可說是「中了基因樂透」，再加上生活方式非常健康，研究希望透過辨識與健康老化相關的基因和蛋白質，為未來藥物開發提供方向。

曾是全球最年長者的西班牙女性Maria Branyas Morera於去(2024)年8月辭世，享壽117歲，生前希望將自己貢獻於醫學研究領域。今年9月，西班牙研究團隊表示，透過分析她的基因組成、新陳代謝及腸道菌叢等資料，發現她的長壽秘訣約一半在於遺傳，另一半則歸功於良好的生活習慣，研究成果已發表在國際期刊《細胞報告醫學》。

研究分析超級人瑞血液、代謝物 基因樂透 + 健康生活習慣是關鍵

這項研究由西班牙巴塞隆納Josep Carreras白血病研究所Manel Esteller研究員領導。在Branyas生前最後一年，研究團隊多次前往拜訪，蒐集了她的血液、唾液、尿液及糞便樣本進行分析。Esteller研究員接受CNN採訪時回憶表示，她是一位慷慨、樂於助人的女性，也非常謙虛，「她說『我唯一的優點就是我還活著』。」

研究人員將Branyas的基因、代謝物及其他生理特徵，與75名不同年齡、來自伊比利半島的女性進行比較。經過分析後發現，Branyas的長壽可說是「中了基因樂透」，又擁有健康的生活方式。Esteller研究員形容，「她從一開始就是一個幸運的人，而且在人生旅程中獲得了額外的加分」。

113 歲時染新冠仍痊癒 研究揭：這些因素助力「健康老」

在分析Branyas的基因組時，研究人員發現了多種有助於「健康老」，已知可以預防心血管疾病、認知能力下降和糖尿病的基因變異，同時沒有發現任何與阿茲海默症風險增加相關的變異。Esteller研究員指出:「她擁有的基因變異，在狗、線蟲和果蠅等其他生物中，都觀察到與極端長壽有關。」

Nature電子報也指出，Branyas的血液檢驗結果相當出色：「壞膽固醇」含量低，「好膽固醇」含量高，顯示體脂代謝效率高。她的發炎指標也很低，免疫系統強壯，113歲時，她成為西班牙新冠肺炎存活者中最年長的人。

端粒具有保護染色體末端的功能，研究同時發現，Branyas的端粒異常短。端粒會隨年齡自然縮短，端粒過短通常與年齡相關疾病有關，但Branyas卻沒有這類疾病。Esteller研究員表示，這說明端粒的變化不代表一定與疾病相關，可能僅是單純因為老化所致。