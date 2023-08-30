12年來血管塞超過6次 定期跟進和體檢為上策

67歲心臟疾病患者王先生，12年來因心肌梗塞頻繁發作，在心臟周邊已安裝多達10支的血管支架。王先生有吸煙習慣，曾經每天二包煙的他，之前也曾下定決心戒煙戒了一年多，然而由於工作性質需要與人交際互動，又慢慢地再吸煙；此外，因工作常常需在外出，只能犠牲求醫時間，導致中斷用藥。
持續2壞習慣 反覆心肌梗塞
光田綜合醫院心臟內科夏治平主任表示王先生心肌梗塞反覆發作，正是因為「吸煙」與「中斷用藥」所導致。因心肌梗塞有六大高風險因素，包括三高、家族史、吸煙習慣以及壓力過大，而王先生幾乎「全中」，而原本應該好好控制各種風險因素的他，又因為工作比較忙碌，常忽略對慢性病的控制。
夏治平主任進一步解釋，患者之前的壞膽固醇曾高達156，後來經過控制曾降到90，然而發病前低密度膽固醇又回到140至150左右。」此外，王先生容易忘記或中斷服藥，用藥控制成效欠佳，也是造成他多次發病的原因之一。
培養運動習慣 定期健康檢查
幸好王先生每年仍會抽空做體檢，此次體檢發現心臟血管阻塞後，立即就醫做心導管手術，術後狀況穩定。夏治平主任表示，患者12年來大概發作了6次的急性心肌梗塞，還好每次都有搶救回來；不過也因為心肌梗塞發作的次數多，使得他成為光田院內裝設最多心臟支架的「紀錄保持者」。
除了戒煙與定期就醫服藥，夏治平醫生也建議心血管患者，盡量培養運動習慣，65歲以上的患者，更要每年定期健康檢查，像王先生此次就因為體檢之故，早一步找出心血管阻塞而及早處理。
【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】