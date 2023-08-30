12年來血管塞超過6次 定期跟進和體檢為上策

67歲心臟疾病患者王先生，12年來因心肌梗塞頻繁發作，在心臟周邊已安裝多達10支的血管支架。王先生有吸煙習慣，曾經每天二包煙的他，之前也曾下定決心戒煙戒了一年多，然而由於工作性質需要與人交際互動，又慢慢地再吸煙；此外，因工作常常需在外出，只能犠牲求醫時間，導致中斷用藥。

持續 2 壞習慣 反覆心肌梗塞

光田綜合醫院心臟內科夏治平主任表示王先生心肌梗塞反覆發作，正是因為「吸煙」與「中斷用藥」所導致。因心肌梗塞有六大高風險因素，包括三高、家族史、吸煙習慣以及壓力過大，而王先生幾乎「全中」，而原本應該好好控制各種風險因素的他，又因為工作比較忙碌，常忽略對慢性病的控制。

夏治平主任進一步解釋，患者之前的壞膽固醇曾高達156，後來經過控制曾降到90，然而發病前低密度膽固醇又回到140至150左右。」此外，王先生容易忘記或中斷服藥，用藥控制成效欠佳，也是造成他多次發病的原因之一。