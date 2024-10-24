12歲男童「甲亢」頸腫到難呼吸！「微創無痕手術」治療免長期食藥

12歲謝姓小弟因長期頸部甲狀腺腫大，導致呼吸困難無法運動跑步，經電腦斷層可見呼吸道氣管受到壓迫只剩一點點縫隙，再經抽血診斷為「格雷夫甲狀腺機能亢進症」，於是開始給予藥物治療。但謝小弟經常無法按時服用藥物，且考量藥物副作用，趁暑假到仁愛長庚合作聯盟醫院評估，使用獨創組合式的微創無痕手術切除方式，術後不僅呼吸改善還能運動跑步，不到一個月還長高10公分。
甲亢7至14歲是好發期 頸粗、眼凸留意常見症狀
一般外科巫奕儒主任表示，格雷夫病Graves’ Disease「甲狀腺機能亢進」，簡稱甲亢，指因自體免疫性抗體刺激甲狀腺，導致分泌過多荷爾蒙的內分泌疾病。一般兒童甲亢的發病率較低，只佔全部病人的5%左右，其中7至14歲是好發年齡，女孩多於男孩，比例約5:1。
巫奕儒主任指出，臨床上可看見甲狀腺腫大、脖子變粗、有些人眼球外突成凸眼症影響視力、掉髮、肌肉無力、周期性癱瘓等症狀。另外，新陳代謝會增快、並導致焦慮、心悸、顫抖怕熱、多汗、食慾增加但體重減輕、排便次數增加或腹瀉、情緒不穩定、行為異常活躍、注意力無法集中、記憶力下降和學習成績退步，亦會影響成長和發育，如青春期第二性徵發育緩慢、女孩並有月經紊亂，閉經及月經過少問題。若沒有控制更嚴重將導致甲狀腺亢進風暴，如發燒、心跳過速而造成心臟衰竭、昏迷和休克等。
治療以口服藥物為主 3種常見方式
巫奕儒主任表示，一般傳統治療首選為口服藥物治療即抗甲狀腺藥物，總療程一般為2至3年，有的則需5至6年，甚至更久。第二種治療是放射碘治療，青少年和成人都可以接受放射碘治療，但此療法不可使用於5歲以下，懷孕者絕對不可使用，治療後6個月內不可懷孕，且治療後有可能永久性甲狀腺低下症。第三治療是手術治療即甲狀腺切除手術，過去傳統手術常在頸部開一道長長疤痕。
無痕微創切除 依需求度身治療
巫奕儒主任說，經過多年長期研究獨創組合式無痕微創甲狀腺切除手術，經國際期刊認證，已應用於多位臨床患者，都獲得良好結果。選擇此種微創治療也可度身訂造選擇，包括：雙側全部切除、雙側次全切除、一側全切與對側次全切除等；兒童青少年須配合生長發育需求，成人選擇有效和最不會復發的方式。
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