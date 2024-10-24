12歲男童「甲亢」頸腫到難呼吸！「微創無痕手術」治療免長期食藥

一般兒童甲亢的發病率較低，只佔全部病人的5%左右，其中7至14歲是好發年齡，女孩多於男孩，比例約5:1。

12歲謝姓小弟因長期頸部甲狀腺腫大，導致呼吸困難無法運動跑步，經電腦斷層可見呼吸道氣管受到壓迫只剩一點點縫隙，再經抽血診斷為「格雷夫甲狀腺機能亢進症」，於是開始給予藥物治療。但謝小弟經常無法按時服用藥物，且考量藥物副作用，趁暑假到仁愛長庚合作聯盟醫院評估，使用獨創組合式的微創無痕手術切除方式，術後不僅呼吸改善還能運動跑步，不到一個月還長高10公分。

甲亢 7 至 14 歲是好發期 頸粗、眼凸留意常見症狀

一般外科巫奕儒主任表示，格雷夫病Graves’ Disease「甲狀腺機能亢進」，簡稱甲亢，指因自體免疫性抗體刺激甲狀腺，導致分泌過多荷爾蒙的內分泌疾病。一般兒童甲亢的發病率較低，只佔全部病人的5%左右，其中7至14歲是好發年齡，女孩多於男孩，比例約5:1。

巫奕儒主任指出，臨床上可看見甲狀腺腫大、脖子變粗、有些人眼球外突成凸眼症影響視力、掉髮、肌肉無力、周期性癱瘓等症狀。另外，新陳代謝會增快、並導致焦慮、心悸、顫抖怕熱、多汗、食慾增加但體重減輕、排便次數增加或腹瀉、情緒不穩定、行為異常活躍、注意力無法集中、記憶力下降和學習成績退步，亦會影響成長和發育，如青春期第二性徵發育緩慢、女孩並有月經紊亂，閉經及月經過少問題。若沒有控制更嚴重將導致甲狀腺亢進風暴，如發燒、心跳過速而造成心臟衰竭、昏迷和休克等。