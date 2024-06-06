12%人口患膀胱過度活躍症？

外國大型研究估計，多達12%人口患有膀胱過度活躍症，情況相當普遍。患者會有尿急尿頻，甚至滲尿徵狀，影響生活質素。幸而此症並不會對健康構成大影響。只要調整生活習慣、訓練膀胱，又或用藥便可紓緩徵狀，坐長途車都冇有怕。
泌尿外科專科醫生李語潔表示，過往一日小便要多於8次才算尿頻，不過根據國際尿控學會(ICS)最新標準，只要患者覺得如廁頻率比過往正常時高已可定義為尿頻。「一般人察覺到如廁太頻密就是影響到生活的時候，例如由元朗坐長途車到尖沙咀，以往沒問題，但現在一定要中途下車去廁所，不能忍到到達目的地。」
尿急尿頻
膀胱過度活躍症的膀胱還未到正常儲尿量的時候便開始收縮，於是患者便覺得急尿要馬上去廁所，如果膀胱收縮得較強勁還會滲尿。李語潔指這個狀況日夜都會發生，「不過夜尿的原因亦有可能是退化問題，如血液循環欠佳引至水腫、腦下垂體抗利尿激素分泌減少、又或睡眠窒息症。這些情況可以導致小便分量很多而有夜尿。相反如果夜尿分量不多的話，就可能與膀胱過度活躍症有關。」
排尿日記估計尿頻原因
基本上醫生憑臨床徵狀已可作診斷，不過最好可安排患者做排尿日記以及其他檢查，以評估小便徵狀及排除其他原因。李語潔續指，「排尿日記最理想可做3天，選擇平常的日子，記下起床時間、喝水的時間和分量、小便的時間和分量、有沒有漏尿等，醫生就可知道病人實際喝水分量和習慣，估算一下夜尿問題的原因。此外，檢查如留小便樣本、小便後膀胱超聲波，檢測膀胱內剩餘尿量等，找出尿頻是小便排不清還是真的膀胱過度活躍，又或因為細菌感染造成。」
調整生活習慣
處理膀胱過度活躍症，一般可先從生活習慣著手：
1. 減少攝取茶、咖啡、凍飲、有氣飲品、酒精、柑橘類的水果、果汁、辛辣食物、人工甜味劑，以上均會刺激膀胱。尤其要坐長途車等情況之前，應要避免。
2. 在安全的情況下，例如在家看電視時，做膀胱訓練。當尿急時不馬上去廁所，先分散注意力拖延幾分鐘，去到廁所又再忍多一會才小便，讓膀胱知道可以儲多一點小便。忍尿時間隨訓練循序漸進慢慢拉長，最終目標是可相隔3至4小時小便一次，或小便分量達到約400毫升。
攝取足夠水分
如果使用以上方法沒有明顯改善的話，可以考慮使用藥物β3-腎上腺素受體激動劑，幫助放鬆膀胱的肌肉，改善尿急尿頻的徵狀；此藥比舊有藥物的副作用較少，避免因用藥出現便秘、口乾、眼乾、眼矇的情形。李語潔提醒患者，須注意攝取足夠水分，大約每天每一公斤體重要攝取30毫升水分，勿因不想上廁所而不喝水，因為濃的小便也會刺激膀胱。患者水分不足加上新陳代謝較差的話，亦增加患上腎石、輸尿管石的風險。