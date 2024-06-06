12%人口患膀胱過度活躍症？

外國大型研究估計，多達12%人口患有膀胱過度活躍症，情況相當普遍。患者會有尿急尿頻，甚至滲尿徵狀，影響生活質素。幸而此症並不會對健康構成大影響。只要調整生活習慣、訓練膀胱，又或用藥便可紓緩徵狀，坐長途車都冇有怕。 泌尿外科專科醫生李語潔表示，過往一日小便要多於8次才算尿頻，不過根據國際尿控學會(ICS)最新標準，只要患者覺得如廁頻率比過往正常時高已可定義為尿頻。「一般人察覺到如廁太頻密就是影響到生活的時候，例如由元朗坐長途車到尖沙咀，以往沒問題，但現在一定要中途下車去廁所，不能忍到到達目的地。」

尿急尿頻 膀胱過度活躍症的膀胱還未到正常儲尿量的時候便開始收縮，於是患者便覺得急尿要馬上去廁所，如果膀胱收縮得較強勁還會滲尿。李語潔指這個狀況日夜都會發生，「不過夜尿的原因亦有可能是退化問題，如血液循環欠佳引至水腫、腦下垂體抗利尿激素分泌減少、又或睡眠窒息症。這些情況可以導致小便分量很多而有夜尿。相反如果夜尿分量不多的話，就可能與膀胱過度活躍症有關。」 排尿日記估計尿頻原因 基本上醫生憑臨床徵狀已可作診斷，不過最好可安排患者做排尿日記以及其他檢查，以評估小便徵狀及排除其他原因。李語潔續指，「排尿日記最理想可做3天，選擇平常的日子，記下起床時間、喝水的時間和分量、小便的時間和分量、有沒有漏尿等，醫生就可知道病人實際喝水分量和習慣，估算一下夜尿問題的原因。此外，檢查如留小便樣本、小便後膀胱超聲波，檢測膀胱內剩餘尿量等，找出尿頻是小便排不清還是真的膀胱過度活躍，又或因為細菌感染造成。」