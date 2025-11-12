125公斤廚師「燙傷意外確診糖尿病」！靠「1控糖減重策略」尋回健康

營養師也會教導病人在熱量減少的同時維持足夠的蛋白質攝取，避免肌肉流失與減重停滯，讓身體更健康地瘦下來。

42 歲王姓男廚師體重高達125公斤(BMI 38)，在燙傷住院時意外發現罹患第二型糖尿病(糖化血色素11.3%)，並有嚴重脂肪肝，每日須打四針共120單位胰島素控制血糖。出院後，王先生透過連續性血糖監測器(CGM)即時數據監測，搭配瘦瘦針(GLP-1/GIP受體促效劑)治療與生活形態調整，3個月後成功停用胰島素、6個月後糖化血色素降至5.9%，體重減少近23%，目前僅需每周打一劑瘦瘦針與口服藥維持血糖。

她舉例，許多人認為番薯是健康食物，但透過CGM發現，單吃番薯可能讓血糖暴衝，若搭配蛋白質或冷藏再食用，升糖幅度就會明顯降低。「這樣的即時數據讓飲食管理不再靠感覺，而是有科學依據。」她說，CGM也能協助醫生依據患者血糖形態，微調藥物劑量與運動時間，達到個人化控糖。

彭瓊慧醫生表示，CGM能24小時紀錄血糖變化，揭露傳統指尖血糖無法捕捉的「餐後血糖盲區」，幫助病人即時了解哪些食物會引起血糖波動。

奇美醫院代謝減重中心主治醫生彭瓊慧指出，糖尿病與肥胖常並存，若僅靠意志力節食往往難持久。透過CGM與瘦瘦針雙管齊下，能讓控糖更精準、減重更安全。

瘦瘦針搭配監測 減重效果更穩定

瘦瘦針原為糖尿病治療藥物，如今被證實能兼具減重與控糖效果。彭瓊慧醫生說明，這類藥物能抑制食慾、延緩胃排空，減少暴飲暴食，搭配CGM監測更能即時偵測血糖變化，避免低血糖風險，而且打第一天就可見效果，若與胰島素並用，必須謹慎監測血糖並逐步調整劑量。

瘦瘦針不是魔法 這樣做才能真的變健康

她指出，瘦瘦針減重效果平均可達20%至25%，但若停藥後未維持良好生活習慣，體重與血糖仍可能回升。因此在治療前，會先指導病人先利用CGM認識自身血糖反應，例如：飯後慢跑10分鐘即可降糖，或水果加希臘乳酪更能穩定血糖等，這些親身體驗比口頭教育更具說服力，也讓病人願意持續改變。

此外，施打瘦瘦針後食量常會下降，因此營養師也會教導病人在熱量減少的同時維持足夠的蛋白質攝取，避免肌肉流失與減重停滯，讓身體更健康地瘦下來。

