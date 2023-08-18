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健康
2023-08-18 13:30:02

14歲女童感冒兼腹痛 抽血檢查竟是自身免疫性肝炎

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腹痛

大多數兒童急性肝炎仍以病毒感染為主，包括疱疹病毒、腺病毒或EB病毒(Epstein-Barr virus)等，同時可能合併發燒、疲倦、化膿性扁桃腺炎等症狀。

14歲林小妹妹在一次感冒中合併右上腹痛，因症狀持續加劇，父母送至安南醫院急診就醫，於抽血檢查意外發現肝功能指數上升(即俗稱「肝炎」)，隨後在安南醫院小兒科楊喬喻醫生的追蹤與仔細問診下，發現原來林小妹妹在國中入學的健康檢查，也有檢測出肝炎的情況。

急性肝炎感染 使用支持性療法

楊喬喻醫生分享，雖然跟進過程中，林小妹妹的肝功能指數總是起伏不定，但經過一系列的抽血與超聲波檢查評估，總算找出自體免疫抗體(Antinuclear Antibody)與抗平滑肌抗體陽性反應，並在診斷為自身免疫性肝炎後，根據林小妹妹的正確病因對症下藥，目前肝功能已經趨於平穩並穩定跟進中。

楊喬喻醫生進一步說明，大多數兒童急性肝炎仍以病毒感染為主，包括疱疹病毒、腺病毒或EB病毒(Epstein-Barr virus)等，同時可能合併發燒、疲倦、化膿性扁桃腺炎等症狀。她補充，對於這些感染性疾病，適時給予支持性療法，後續追蹤肝指數大多都可以恢復正常。

肝炎發展

隨著疫苗普及與公共衛生的進步，兒童族群肝炎中，肥胖所引起的非酒精性脂性肝炎比例上升。

肝臟慢性發炎 容易肝硬化

然而，反覆超過六個月的肝炎(即「慢性肝炎」)，則應積極尋找原因。楊喬喻醫生表示，隨著疫苗普及與公共衛生的進步，兒童族群肝炎中，以往常見的ABC肝已經漸漸地減少，取而代之的是飲食西化後，肥胖所引起的非酒精性脂性肝炎比例上升；除此之外，一些較少見的代謝性疾病，如「威爾森氏症」或「自體免疫性肝炎」等，也是需要注意的病因之一。

楊喬喻醫生強調，慢性發炎雖會引起肝臟的纖維化、甚至是肝硬化，但父母也毋須過度擔憂，在專業的小兒科醫生協助下，只要積極尋找病因並對症下藥，通常可以避免後續的併發症出現。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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