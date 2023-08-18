14歲女童感冒兼腹痛 抽血檢查竟是自身免疫性肝炎

14歲林小妹妹在一次感冒中合併右上腹痛，因症狀持續加劇，父母送至安南醫院急診就醫，於抽血檢查意外發現肝功能指數上升(即俗稱「肝炎」)，隨後在安南醫院小兒科楊喬喻醫生的追蹤與仔細問診下，發現原來林小妹妹在國中入學的健康檢查，也有檢測出肝炎的情況。

急性肝炎感染 使用支持性療法

楊喬喻醫生分享，雖然跟進過程中，林小妹妹的肝功能指數總是起伏不定，但經過一系列的抽血與超聲波檢查評估，總算找出自體免疫抗體(Antinuclear Antibody)與抗平滑肌抗體陽性反應，並在診斷為自身免疫性肝炎後，根據林小妹妹的正確病因對症下藥，目前肝功能已經趨於平穩並穩定跟進中。

楊喬喻醫生進一步說明，大多數兒童急性肝炎仍以病毒感染為主，包括疱疹病毒、腺病毒或EB病毒(Epstein-Barr virus)等，同時可能合併發燒、疲倦、化膿性扁桃腺炎等症狀。她補充，對於這些感染性疾病，適時給予支持性療法，後續追蹤肝指數大多都可以恢復正常。