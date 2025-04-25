14歲少年長達7年腸胃不適、狂掉體重！靠這手術重獲新生

一名14歲的謝姓少年，從7歲起就飽受腸胃不適之苦，包括腹痛、腹瀉、便秘等症狀，長達7年間輾轉各大醫院尋求治療，卻始終未獲改善。去年更開始出現持續性噁心嘔吐情況，且體重明顯下降，169公分的少年在短短3個月內體重從52.5公斤降至48公斤，情況令人憂心。經過母親上網搜尋類似成功案例後，才到童綜合醫院小兒外科郭敏勇主任診療。經詳細檢查後，確診罹患「上腸系膜動脈症候群」，同時還出現出血性胃炎，以及輕度迴腸炎合併局部結節性增生。

罕病動脈症候群 精準診斷是關鍵 郭敏勇主任指出，人體十二指腸會經過主動脈與上腸繫膜動脈之間的夾角處，當原本撐開夾角處的堆積脂肪減少、消失或先天結構異常時，就會造成十二指腸遭兩動脈夾住而形成腸阻塞，導致食物無法從胃進入腸道，引發胃與十二指腸嚴重擴張，症狀包括肚痛、腹脹、嘔吐與食慾不佳等，嚴重時則會造成膽汁嘔吐、體重驟降、營養不良，甚至腸壁壞死。上腸繫膜動脈症候群罕見且診斷不易，罹患機率約千分之一至千分之三，並且以女性多於男性。

微創手術成功治療 少年回歸校園生活 由於少年與媽媽希望能儘快恢復健康並早日回到學校，因此建議採用達文西機械臂進行手術，避免傳統手術在腹部留下大傷口。手術將十二指腸阻塞的前段處打開，直接與空腸做吻合，使食物能從胃部直接進入腸道，讓營養正常吸收。術後恢復良好，僅住院7天即出院返家休養，術後3個月，少年終於回歸校園生活，重拾久違的笑容。

飯後出現這些異狀 應盡快就醫診治 郭敏勇主任呼籲，若孩子飯後出現腹脹、腹痛或伴隨噁心情況，就應盡早尋求專業醫生的診斷與檢查，早期治療避免合併症或營養不良影響發育成長，也減少全家人精神上受到病痛的折磨。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】