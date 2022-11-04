15歲少女踩飛輪10分鐘 竟然出現橫紋肌溶解症

「橫紋肌溶解症」通常發生在突然超出負荷的訓練或壓力性改變，造成肌肉損傷，更值得擔心的是，後續有肌球蛋白跑到腎臟導致腎小管阻塞，刺激發炎的反應就可能造成「急性腎衰竭」。

15歲高中女生小澄，選修學校一周一次的運動休閒課，由教練帶領跟著田徑隊選手訓練，當天課程飛輪單車，依規定重量與速度進行間歇運動，做心肺功能練習，1組1分鐘，30秒踩60下後休息30秒，重複10組。媽媽聽小澄講「腳會痛」，起初直覺以為是「鐵腿」，想不到隔了2天愈來愈嚴重，不但尿液呈可樂般的深褐色，甚至連站都站不起來，嚇得趕緊帶孩子就醫；從症狀及檢驗數據判定為「橫紋肌溶解症」。

橫紋肌溶解症 嚴重恐致急性腎衰竭

臺中慈濟醫院小兒科主任李敏駿指出，「橫紋肌溶解症」通常發生在突然超出負荷的訓練或壓力性改變，造成肌肉損傷，更值得擔心的是，後續有肌球蛋白跑到腎臟導致腎小管阻塞，刺激發炎的反應就可能造成「急性腎衰竭」，一旦未做好處理可能就要做緊急的透析治療。

另外要注意，細胞損傷可能出現鉀離子上升也就是高血鉀症，會造成心律不整、心搏緩慢，嚴重會有心跳停止與猝死發生，所以這樣的疾病還要監控好脈搏、心跳。