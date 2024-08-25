16歲少女咳嗽有痰一驗竟是「甲狀腺癌」！留意有關症狀

公認的甲狀腺癌風險因素為放射性物質暴露史和基因突變，大部分臨床表現為頸部腫塊、聲音沙啞及飲水嗆咳等。

16歲少女小琪因上呼吸道感染，咳嗽併有痰，至小兒科門診，經藥物治療一周後，仍未完全改善，因小琪仍感覺頸部有硬塊，遂轉診至內分泌暨新陳代謝科診治，在超聲波與細針抽吸活檢診斷後，意外發現是惡性的甲狀腺結節。

超聲波和細針抽吸活檢是術前診斷和鑑別良惡性結節的重要手段，此個案先以上呼吸道症狀感染出現，後經小兒科醫生警覺性懷疑，轉由內分泌暨新陳代謝科醫生的精確診斷，再由外科醫生團隊處理後，成功順利安全出院。

仁愛長庚合作聯盟醫院小兒科江明儒醫生表示，甲狀腺癌發生率逐年升高，整體發生率位於香港惡性腫瘤第八位。公認的甲狀腺癌風險因素為放射性物質暴露史和基因突變，大部分臨床表現為頸部腫塊、聲音沙啞及飲水嗆咳等。

超聲波和細針抽吸活檢是術前診斷和鑑別良惡性結節的重要手段。

一般外科巫奕儒主任指出，手術治療為甲狀腺癌的首選方式。因兒童及青少年甲狀腺癌多為雙側且多病灶，建議進行雙側甲狀腺併淋巴腺根除性切除手術，由經驗豐富的外科醫生執行中央區淋巴結清除術有利於徹底清除病灶，和防止甲狀腺癌復發，且因對碘131治療效果不錯，經完整治療後，整體的10年存活率可達97%。除非體積小且單一無轉移淋巴結的病灶，並排除遠端轉移才可以選擇只做單側甲狀腺切除術。

拖延治療恐致癌轉移 影響預後效果

巫奕儒主任進一步表示，在現代科技幫助下，可以選擇微創無疤痕或達文西機器臂行切除手術，並不會像過去在頸部留下長長疤痕，對成長中的兒童青少年造成心理陰影。雖然兒童青少年惡性甲狀腺結節比例多，且頸部淋巴結轉移率高，經適當治療存活期仍比成人佳。

如果拖延治療，本來只局限於甲狀腺內的癌細胞轉移到中央區淋巴結或側頸區，轉移愈多手術的範圍就愈廣，而且局部的侵犯也會加重，直接影響治療、復發和預後，切勿掉以輕心。

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