16歲少女腋下多汗還飄濃烈狐臭 微波除汗助擺脫煩惱、重拾人際關係

16歲女中學生小蓉個性活潑，擁有好歌喉和繪畫等多項才藝，是一位校園風雲人物。但是小蓉的腋下卻常常會流很多汗，而且飄散濃烈狐臭，讓人不敢靠近，除了狂用止汗劑，連噴香水都無法掩蓋味道，長期把自己關在家裡足不出戶，嚴重影響人際關係。

皮膚由 2 種汗腺組成 大汗腺是造成體味原因

仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科黃昭瑜主任指出，皮膚主要有兩種汗腺組成：小汗腺(eccrine sweat gland)和大汗腺(apocrine sweat gland)。小汗腺分泌的汗水主要含水和鹽分，用於調節體溫，遍布全身皮膚；大汗腺分泌的汗水含脂肪酸和蛋白質，通常在腋下、外耳道和外陰部等區域分布最多，形成人體特有的體味——「費洛蒙」或「狐臭」。

而多汗症主因是小汗腺排放比較多且異常，在情緒壓力大時排放過多汗水；至於狐臭則是頂漿腺出問題，分泌異常時就容易產生狐臭。