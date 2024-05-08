16歲少女腋下多汗還飄濃烈狐臭 微波除汗助擺脫煩惱、重拾人際關係

16歲女中學生小蓉個性活潑，擁有好歌喉和繪畫等多項才藝，是一位校園風雲人物。但是小蓉的腋下卻常常會流很多汗，而且飄散濃烈狐臭，讓人不敢靠近，除了狂用止汗劑，連噴香水都無法掩蓋味道，長期把自己關在家裡足不出戶，嚴重影響人際關係。
皮膚由2種汗腺組成 大汗腺是造成體味原因
仁愛長庚合作聯盟醫院皮膚科黃昭瑜主任指出，皮膚主要有兩種汗腺組成：小汗腺(eccrine sweat gland)和大汗腺(apocrine sweat gland)。小汗腺分泌的汗水主要含水和鹽分，用於調節體溫，遍布全身皮膚；大汗腺分泌的汗水含脂肪酸和蛋白質，通常在腋下、外耳道和外陰部等區域分布最多，形成人體特有的體味——「費洛蒙」或「狐臭」。
而多汗症主因是小汗腺排放比較多且異常，在情緒壓力大時排放過多汗水；至於狐臭則是頂漿腺出問題，分泌異常時就容易產生狐臭。
改善狐臭困擾 治療方式一次看
黃昭瑜主任說明，腋下多汗症可以透過碘澱粉測試，精準判斷出汗的部位。腋下流汗較多時狐臭的味道會更明顯，治療方式可使用止汗劑短暫讓汗腺分泌受阻，但有些病人可能會過敏，使用時需注意其成分是否可能在長期塗抹後造成皮膚炎或是致癌。
另外也可打肉毒桿菌素，因為肉毒蛋白是純化蛋白，可抑制汗腺分泌，大概4至6個月後會慢慢代謝掉，後續需要定期施打。至於傳統侵入性的螺旋刀手術，則可切除頂漿腺改善狐臭困擾。
新式微波除汗治療 精準、無傷口
黃昭瑜主任提及，目前新式的微波除汗(Miradry)治療，是透過微波原理精準地讓腋下汗腺萎縮，主要是針對「腋下多汗」，比如社交恐懼等造成的困擾，因為讓汗腺得以控制，同時可以減少狐臭的問題。而微波除汗施打過程中並沒有傷口，在操作儀器時有「吸」的動作，讓皮膚表皮可能會產生瘀青和破皮，由於有熱能在汗腺加熱，所以施打完一周後會有「輕微」腫脹和瘀青。
腋下多汗日常這樣做 提高生活品質
黃昭瑜主任提醒，若有腋下多汗情形，在日常生活保養方面建議應該保持乾爽，選擇排汗功能的衣物和除毛，以減少悶熱感，也可以使用抗菌清潔產品，調整飲食，並且在需要時使用止汗劑。
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