16歲高中生焦慮暴食　蛀晒成排牙兼變成蜂窩性組織炎

16歲的小杰有焦慮緊張之情緒問題，平時經常靠進食及喝飲料紓緩心情，長期下來造成全口嚴重齲齒(蛀牙)及肥胖，且有重度發炎疼痛情形，甚至引起蜂窩性組織炎送至急症室！在家長陪同下至中國醫藥大學兒童醫院牙醫求診，透過兒童牙科、根管治療(杜牙根)、口腔外科及膺復牙科，以全身麻醉方式完成全口治療，同時解決小杰焦慮緊張的問題，患者終於不再過度進食，成功減重6公斤。 小杰經兒童牙科主任孫國丁檢查後，發現門牙整排齲齒深入至神經，全口竟有28顆齲齒，其中有10顆需要杜牙根，另外亦需拔除1顆殘根與2顆智慧齒。

跨團隊全身麻醉精準治療 中醫大兒童醫院集結跨專科團隊，包括兒童牙科、杜牙根、口腔外科及膺復牙科，以全身麻醉方式完成全口治療，並解決小杰焦慮緊張的問題。 治療過程中，牙醫部以移動式X光機等尖端醫療設備來精準監測，孫國丁在2次門診中成功為小杰完成28顆齲齒治療與3顆牙齒拔除，包括第一次杜牙根、第二次牙套治療。 小杰術後牙齒狀況良好，目前由中醫大兒醫定期追蹤。同時在孫國丁的鼓勵下，小杰不再過度進食，已成功減重6公斤。