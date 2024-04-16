16歲高中生焦慮暴食　蛀晒成排牙兼變成蜂窩性組織炎

16歲的小杰有焦慮緊張之情緒問題，平時經常靠進食及喝飲料紓緩心情，長期下來造成全口嚴重齲齒(蛀牙)及肥胖，且有重度發炎疼痛情形，甚至引起蜂窩性組織炎送至急症室！在家長陪同下至中國醫藥大學兒童醫院牙醫求診，透過兒童牙科、根管治療(杜牙根)、口腔外科及膺復牙科，以全身麻醉方式完成全口治療，同時解決小杰焦慮緊張的問題，患者終於不再過度進食，成功減重6公斤。
小杰經兒童牙科主任孫國丁檢查後，發現門牙整排齲齒深入至神經，全口竟有28顆齲齒，其中有10顆需要杜牙根，另外亦需拔除1顆殘根與2顆智慧齒。
跨團隊全身麻醉精準治療
中醫大兒童醫院集結跨專科團隊，包括兒童牙科、杜牙根、口腔外科及膺復牙科，以全身麻醉方式完成全口治療，並解決小杰焦慮緊張的問題。
治療過程中，牙醫部以移動式X光機等尖端醫療設備來精準監測，孫國丁在2次門診中成功為小杰完成28顆齲齒治療與3顆牙齒拔除，包括第一次杜牙根、第二次牙套治療。
小杰術後牙齒狀況良好，目前由中醫大兒醫定期追蹤。同時在孫國丁的鼓勵下，小杰不再過度進食，已成功減重6公斤。
近三分一青少年看牙恐懼焦慮
孫國丁表示，小杰非常害怕看牙，看診時手上緊緊握著點心及飲料，甚至連基本檢查也極度抗拒，經考量病人情緒問題並與家屬討論後，於2023年6月進行第一次全身麻醉接受根管治療、殘根拔除，並於隔月進行第2次全身麻醉裝上牙套。小杰經過全方位專業治療及正確衛生教育，現在三餐後都會仔細潔牙。由於小杰的齲齒嚴重狀況是進食頻率過高造成的，因此特別選擇不會蛀牙之點心，如無糖綠茶及無糖口香糖，並盡量克服用吃來紓緩焦慮。
根據臨床文獻顯示，青少年有看牙恐懼及焦慮之比率高達近三分一，孫國丁強調這多是源自於兒童時期恐懼之經驗，因此兒童時期的看牙經驗更為重要，請家長重視孩童時期之看牙經驗，由兒童專業牙醫循循誘導，建立孩童良好看牙經驗。若極度害怕無法配合，也可以嘗試使用牙科治療專用輕微麻醉氣體－笑氣以輔助治療，減少兒童及青少年焦慮緊張心情。
孫國丁提醒，青少年時期錯誤的飲食習慣及青春期荷爾蒙的改變，容易造成蛀牙及牙齦發炎。正確的潔牙方式不可省略，也可利用牙線或含氟漱口水輔助清潔，並每3至6個月定期做口腔健康檢查。
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