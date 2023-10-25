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健康
2023-10-25 13:30:05

168並非斷食法！營養師教你正確觀念、食法 食足3餐仲有效減肥

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168斷食

168飲食法的英文名稱是IER(Intermittent Energy Restriction)，也就是「間歇性能量控制」，它並不是「168斷食法」，而是「168能量限制飲食」。

近幾年「168間歇性斷食法」相當熱門，許多藝人也靠它來維持窈窕身材，不過有很多人使用後卻說沒效、瘦不下來，癌症關懷基金會執行長黃翠華營養師直言「168沒效，簡單來說就是吃錯了」。168怎麼吃才正確？營養師告訴你不僅能正常吃三餐，胃不好的人也相當適用的正確吃法。

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168是「能量限制飲食」 1天吃2餐是錯誤吃法

在了解正確吃法前，首先民眾要先知道它並不是「168斷食法」。黃翠華營養師表示，168飲食法的英文名稱是IER(Intermittent Energy Restriction)，也就是「間歇性能量控制」，它並不是「168斷食法」，而是「168能量限制飲食」。

有些人認為168飲食法需要餓16個小時，能進食的時間只有8個小時，因此4個小時吃1餐，一天只能吃2餐。但這樣的吃法並不正確，黃翠華營養師說明，1天只吃2餐身體會以為進入飢荒狀態，啟動「危險機制」提升食物吸收、利用率，反而會因此吸收更多的熱量並儲存在身體裡。

健康餐

限制進食時間之外，也要留意健康飲食。

168怎麼吃才正確？營養師教3餐進食時間點

168飲食法的核心是控制吸收進體內的熱量，而非「減少餐數」。黃翠華營養師表示，168飲食法能正常的吃三餐，上班族可以利用以下正確又簡單的吃法來控制熱量：

  • 第一餐(早餐約10點至10點半)1罐無糖豆漿(375400毫升)以及1片全麥多士。
  • 第二餐(午餐約12點半至1點半)1碗飯(240毫升標準碗8分滿)、肉(約三両、手掌心大小)1碗蔬菜、水果，避免油炸烹調的食物。
  • 第三餐(晚餐約5點半至6)：中午休息時間可以先購買一盒健康便當放冰箱冷藏，在5點多時不需加熱直接拿出來吃。冷飯抗性澱粉多，血糖不會因此上升太快、胰島素不會分泌太多，負擔較輕而且血糖上升慢又不容易餓。

以這樣的時間點進行168能量限制飲食，可以吃到三餐又較符合一般人的作息，不會因此覺得太過辛苦而中途放棄，能夠長期執行，藉此消除體脂肪，控制體重、維持健康。

不過，黃翠華營養師也提醒，168能量限制飲食雖然有很多的好處，但對於患有糖尿病、腎臟病等的民眾可能不太適合，建議應和醫師、營養師討論，配合用藥、疾病等再調整飲食模式。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

營養師推介7日減肥餐單，包括早餐、午餐、下午茶、晚餐（am730製圖） 營養師推介7日減肥餐單，包括早餐、午餐、下午茶、晚餐（am730製圖） 營養師推介7日減肥餐單，包括早餐、午餐、下午茶、晚餐（am730製圖） 營養師推介7日減肥餐單，包括早餐、午餐、下午茶、晚餐（am730製圖） 營養師推介7日減肥餐單，包括早餐、午餐、下午茶、晚餐（am730製圖） 營養師推介7日減肥餐單，包括早餐、午餐、下午茶、晚餐（am730製圖） 營養師推介7日減肥餐單，包括早餐、午餐、下午茶、晚餐（am730製圖） 營養師推介7日減肥餐單，包括早餐、午餐、下午茶、晚餐（am730製圖）
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