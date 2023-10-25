168並非斷食法！營養師教你正確觀念、食法 食足3餐仲有效減肥

168飲食法的英文名稱是IER(Intermittent Energy Restriction)，也就是「間歇性能量控制」，它並不是「168斷食法」，而是「168能量限制飲食」。

近幾年「168間歇性斷食法」相當熱門，許多藝人也靠它來維持窈窕身材，不過有很多人使用後卻說沒效、瘦不下來，癌症關懷基金會執行長黃翠華營養師直言「168沒效，簡單來說就是吃錯了」。168怎麼吃才正確？營養師告訴你不僅能正常吃三餐，胃不好的人也相當適用的正確吃法。

168 是「能量限制飲食」 1 天吃 2 餐是錯誤吃法 在了解正確吃法前，首先民眾要先知道它並不是「168斷食法」。黃翠華營養師表示，168飲食法的英文名稱是IER(Intermittent Energy Restriction)，也就是「間歇性能量控制」，它並不是「168斷食法」，而是「168能量限制飲食」。 有些人認為168飲食法需要餓16個小時，能進食的時間只有8個小時，因此4個小時吃1餐，一天只能吃2餐。但這樣的吃法並不正確，黃翠華營養師說明，1天只吃2餐身體會以為進入飢荒狀態，啟動「危險機制」提升食物吸收、利用率，反而會因此吸收更多的熱量並儲存在身體裡。