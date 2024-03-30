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健康
2024-03-30 11:30:00

168斷食未必好 研究：進食時間少於8小時 死於心血管疾病風險高91％

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168斷食未必好 研究：進食時間少於8小時 死於心血管疾病風險高91％

168斷食未必好 研究：進食時間少於8小時 死於心血管疾病風險高91％

近年深受歡迎的168斷食，不但被指有助減肥，更能改善一些健康問題，但最新研究卻發現，將飲食時間限制在八小時之內的人，死於心臟問題的機會比不限時的人高91％，並強調飲食的內容比起時間對健康更為關鍵。

 

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可能與心血管疾病風險上升有關

該項在美國心臟學會論壇上公布的研究，分析了逾2萬人在2003年至2018年的飲食習慣。結果發現，168斷食等限時飲食可能與心血管疾病風險上升有關：

  • 進食時間少於8小時的人，死於心臟病的機會比正常進食的高91％。
  • 本身患有心血管疾病的人，如進食時間少於8小時的人，死亡心臟病或中風的風險高出66％。
  • 每日進食時間超過16小時的癌症患者，癌症死亡率較低。
168斷食未必好 研究：進食時間少於8小時 死於心血管疾病風險高91％

168斷食等限時飲食可能與心血管疾病風險上升有關。

研究人員指出，與一般進食時間維持在12至16小時相比，縮短進食時間與延長壽命無關，而結果亦不代表限時飲食會直接引起心血管疾病及死亡，但對於心血管疾病或癌症患者而言，似乎應該更謹慎地選擇適合自己需要的飲食模式。

有專家認為，限制飲食時間與心血管疾病死亡率只存在關聯性，但並非因果關係，而且研究早期168斷食的概念未成熟，推測當時限制飲食時間往往與經濟及工作等非自願原因所導致，本身的健康狀況可能相對較差，故此相關疾病的死亡風險亦較高。

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