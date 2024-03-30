168斷食未必好 研究：進食時間少於8小時 死於心血管疾病風險高91％

近年深受歡迎的168斷食，不但被指有助減肥，更能改善一些健康問題，但最新研究卻發現，將飲食時間限制在八小時之內的人，死於心臟問題的機會比不限時的人高91％，並強調飲食的內容比起時間對健康更為關鍵。

可能與心血管疾病風險上升有關 該項在美國心臟學會論壇上公布的研究，分析了逾2萬人在2003年至2018年的飲食習慣。結果發現，168斷食等限時飲食可能與心血管疾病風險上升有關： 進食時間少於8小時的人，死於心臟病的機會比正常進食的高91％。

本身患有心血管疾病的人，如進食時間少於8小時的人，死亡心臟病或中風的風險高出66％。

每日進食時間超過16小時的癌症患者，癌症死亡率較低。