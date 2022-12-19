19歲內地少女嫌太矮 接受斷骨增高術現細菌感染 結局令人流淚

內地一位身高154cm的19歲少女早前嫌自己太矮，自行前往當地一間醫院進行斷骨增高手術，更成功增高6cm。不過，少女在手術後出現細菌感染，導致她雙下肢關節僵硬甚至出現行走障礙，最終需要到醫院求醫。經檢查後證實少女左下肢脛前手術切口感染，活動能力恐怕無法完全恢復，日後甚至需要靠拐杖走路。

19歲少女接受「脛腓骨延長術」望斷骨增高 綜合傳媒報道，內地湖南一位身高154cm的19歲少女早前嫌自己太矮，所以決定在今年4月到當地一間私立醫院接受「脛腓骨延長術」，該手術將少女的脛及腓骨切斷，並以外力將骨頭拉開，強行斷骨增高，而少女在手術後亦成功使雙腿長增長了6cm。