19歲內地少女嫌太矮 接受斷骨增高術現細菌感染 結局令人流淚

內地一位身高154cm的19歲少女早前嫌自己太矮，自行前往當地一間醫院進行斷骨增高手術，更成功增高6cm。不過，少女在手術後出現細菌感染，導致她雙下肢關節僵硬甚至出現行走障礙，最終需要到醫院求醫。經檢查後證實少女左下肢脛前手術切口感染，活動能力恐怕無法完全恢復，日後甚至需要靠拐杖走路。
19歲少女接受「脛腓骨延長術」望斷骨增高
綜合傳媒報道，內地湖南一位身高154cm的19歲少女早前嫌自己太矮，所以決定在今年4月到當地一間私立醫院接受「脛腓骨延長術」，該手術將少女的脛及腓骨切斷，並以外力將骨頭拉開，強行斷骨增高，而少女在手術後亦成功使雙腿長增長了6cm。
手術後出現細菌感染！終生需靠拐杖走路？
據報導，少女手術不久後便發現左腳傷口出現感染，情況不斷惡化，甚至導致她雙下肢關節僵硬，難以正常走路，最終她只能前往其他醫院求醫。經X光檢查後發現，少女的腓腸肌被拉得非常纖細，其神經亦遭拉扯，導致雙腳呈現下垂無法翹起。負責為少女治療的醫生表示，患者要恢復還是比較困難的，認為少女往後大多不能完全靠自己站起來，必須靠拐杖才能走路。
強行斷骨增高手術致殘率相當高
最後，醫生又提醒大家，「脛腓骨延長術」強行斷骨增高的手術容易引致修口感染，致殘率相當高，目前內地所有公立醫院均禁止進行有關手術，他亦呼籲大眾勿為了增高而胡亂嘗試有關手術，最終反而有可能得不償失，甚至造成終生不良影響。
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