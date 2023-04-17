2歲童鼠蹊部摸到凸起物 微創腹腔鏡手術解腹股溝疝氣

2歲的陳小弟一次在家長陪同下於醫院進行健康檢查，小兒科醫師在身體檢查時發現陳小弟鼠蹊部明顯凸起，因此轉診至泌尿科門診進一步檢查，經診斷為小兒腹股溝疝氣，遂執行微創腹腔鏡手術，順利縫合疝氣囊，術後傷口約一周即痊愈。

腹股溝疝氣 小兒常見疾病

腹股溝疝氣是小兒常見的外科疾病，根據學齡兒童調查結果，小兒疝氣發生率約百分之三，男女比約4:1，而早產兒的發生率則較一般小兒高。台北慈濟醫院泌尿科羅啟文醫師指出，小兒疝氣在外觀上沒有明顯症狀僅會有些微腫脹，主要在孩童運動哭鬧時因腹壓上升會發現明顯突起的腫塊，一般並不會引起疼痛。

男性小兒腹股溝疝氣絕大多數是先天性的因素，位在腹腔與陰囊間的腹鞘狀突在發育時未能完全閉合形成疝氣缺口，致使腹腔內器官或組織滑落形成腫塊突出；女性嬰幼兒則是腹鞘狀突由子宮圓韌帶沿腹股溝至大陰脣，同樣也會造成腹股溝處突起。