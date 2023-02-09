20多歲台灣男子欲重振雄風 JJ注射一物致嚴重發炎及變形

坊間長久而來流傳了不少陰莖增大偏方大法，聲稱可以助男士重振雄風。台灣早前有一位男子為了增大陰莖，嘗試網上其中一個流傳方法，將橄欖油注射入陰莖中。結果3星期後，男子發現陰莖開始變形，並開始潰爛，他立即求醫。經醫生檢查後發現男子陰莖嚴重發炎，需要將發炎處異物及分泌物移除，更需要重建下體。

李久恆醫生指，在3星期過後，男子發現橄欖油開始於其私處中周圍遊走，導致他的陰莖出現變形、而且愈來愈硬並開始潰爛，他立即求醫。經醫生檢查後發現男子陰莖嚴重發炎，需要先將發炎處異物及分泌物移除，然後等待3個月後，再為男子重新治療，放入材料重建私處，整個過程不但多花時間，還令男子的生殖器官留下永久疤痕。

陰莖發炎成因及症狀

根據醫管局網頁，陰莖發炎又名為龜頭炎，屬男士常見的疾病之一，無論有沒有割除包皮的男士都有可能患有此症。導致陰莖發炎成因大多是因為個人衞生欠佳所造成，導致陰莖頭受細菌及霉感染，而引起發炎症狀。另外，陰莖頭皮膚受到化學物品刺激，例如肥皂、洗衣劑或殺精劑等亦有機會致病。

至於陰莖發炎的常見症狀包括陰莖或包皮呈紅色、陰莖頭或包皮下有疹子、受感染部位有痛或癢感覺、受感染皮膚或包皮下有呈異味分泌物等，出現有關症狀人士應盡快求醫作治療，避免病情惡化。

【本文獲 Gofever高燒授權轉載】