20多歲女子長期便秘腹脹如懷孕 醫生揭患1種病須切除大腸

便秘腹脹可能除時要手術治療？有醫生分享案例指，一名20多歲女子有便秘問題多時，甚至引致腹部明顯膨脹，就如孕婦般的身形。醫生檢查後發現，她患上1種病，而且更須用切除大腸才可解決。

患1種病須切除大腸

外科醫生陳榮堅在其facebook專頁上分享指，該名女子四肢纖細，但穿著寬鬆的衣服，因便秘問題前來求醫，其母親強烈認為她需要手術。經詳細檢查後，發現其腹部明顯膨脹，形似懷孕數月，照X光後亦發現實際上卻是宿便的堆積。女子表示自己如果不做任何措施，可以長達兩個星期都不排便。後來，該患者被診斷為「大腸無力症」，這是一種腸道運動功能障礙，導致腸道蠕動減弱或失常，進而造成嚴重的便秘。

陳醫生表示，排除其他的可能後，嘗試為她調理仍無法改善，最終決定進行全大腸切除手術，並只保留大約20cm的直腸，這手術方式被廣泛認為是大腸無力症的標準治療方案。至於為何不能切除直腸？陳醫生解釋指，直腸在儲存大便方面具有重要功能，其結構的完整性對正常排便至關重要。若將整個大腸切除，可能會導致持續的排便失禁，影響生活質量。