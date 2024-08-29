20年老煙槍車禍昏迷險不治 竟是突發「心肌梗塞」

臺中醫院心臟內科醫生黃聖瑋指出，這名47歲男性是上班族，並沒有高血壓病史或家族史，只有膽固醇偏高，但吸煙煙齡超過20年、也有酗酒習慣，去年底上班開車途中發生車禍，到院進行腦部斷層掃描時，發現除了頭部撕裂傷合併腦部挫傷，心電圖也出現異常，懷疑是心肌梗塞併發心律不整突然昏迷導致車禍，經緊急進行心導管檢查，果然發現左側冠狀動脈主幹完全阻塞。

吸煙、三高高危險群 罹病年齡逐漸年輕化

黃聖瑋提到，心肌梗塞高危險群包括吸煙、糖尿病、高膽固醇、高血脂、生活或工作高壓族群，且發病的年齡層近年也有下降的趨勢，門診甚至已經出現30歲以下的年輕人。

他進一步解釋，心肌梗塞除了高血脂家族史，最主要的原因就是吸煙。根據衛福部統計，吸煙比不吸煙者罹患心肌梗塞機率高2至7倍，建議患者康復後要戒煙；患者也答應醫生出院後就戒煙。

黃聖瑋醫生提醒，平時應養成正常生活習慣，適度運動、飲食少油少鹽，萬一身體出現呼吸喘、胸悶、胸痛、冒冷汗等症狀應盡速就醫，避免延誤治療先機。

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