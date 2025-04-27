20歲上班族常胸悶喘不過氣以為壓力大 一驗竟是「家中這些物品」惹禍

香港氣候潮濕塵蟎容易孳生，而許多人具有對塵蟎過敏的體質，這可能誘發哮喘、過敏性鼻炎等呼吸道疾病。

20歲剛踏入職場的小美，近幾個月來頻繁出現胸悶及呼吸不順的情況，尤其在睡前症狀更為明顯。起初她以為是工作壓力導致的不適，但隨著症狀反覆發作，她開始懷疑是否與自己童年時期的哮喘有關，便前往胸腔內科門診求診。

哮喘＋鼻過敏同時發作 竟是塵蟎惹的禍

臺北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主治醫生簡志翔詳細問診後，發現小美的家族中有人患有哮喘，而她本人也有常見的過敏性鼻炎，且長期依賴鼻塞藥物。經安排胸部X光、肺功能檢查及支氣管激發試驗，結果顯示支氣管激發試驗為陽性，進一步懷疑環境因素可能是病因之一。

經致敏原檢測結果顯示，小美對塵蟎的過敏指數相當高，IgE指數也超標。簡志翔主治醫生建議她更換床單、枕套，徹底清潔環境，並配合哮喘噴劑治療。經過調整後，小美的胸悶與呼吸不暢問題逐漸改善。