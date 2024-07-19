20歲女子肚痛求醫竟是靜脈血栓！「服用1藥」風險高：有家族史也要小心

張小姐長期都在服用避孕藥，家人也曾發生過腿部深層靜脈血栓，是血栓的高危險群。

20歲的張小姐一向身體健康，但日前因肚痛而且合併噁心嘔吐的症狀而到醫院急症室就醫。醫生排除常見盲腸炎等問題後，安排電腦斷層掃描，結果發現張小姐的上腸繫膜靜脈、肝門靜脈、脾靜脈等三條血管都出現血栓，進一步詢問才知道，張小姐長期都在服用避孕藥，家人也曾發生過腿部深層靜脈血栓，是血栓的高危險群。第一時間注射抗凝血藥物後，會診心臟血管外科醫生，以微創方式進行溶栓手術，免除腸子缺血、壞死甚至腹膜炎的風險。

台北慈濟醫院心臟血管外科楊凱文醫生指出，靜脈栓塞的常見部位在雙下肢，但任何位置皆有可能形成血栓，危險因子包含遺傳性凝血異常、癌症、手術、長期臥床等，此外，避孕藥中的荷爾蒙會增加體內凝血因子的濃度，據過去文獻指出相比正常人約增加四倍的血栓風險，若是病人合併有家族史，更會增加血栓機率。

靜脈栓塞常見在下肢 這些人風險高

靜脈栓塞常見在下肢 這些人風險高

靜脈栓塞常見在下肢 這些人風險高

台北慈濟醫院心臟血管外科楊凱文醫生指出，靜脈栓塞的常見部位在雙下肢，但任何位置皆有可能形成血栓，危險因子包含遺傳性凝血異常、癌症、手術、長期臥床等。

手術治療分程度 多數藥物治療可改善

腸繫膜靜脈栓塞不似腸繫膜動脈栓塞緊急，可分為急性和慢性，若是慢性栓塞，人體的血管會長出側支循環，讓血流繞過原阻塞之處，不會產生立即危險，但若是急性栓塞，身體沒有時間產生側枝循環，血液就會無法回流，產生各種不適症狀。

楊凱文醫生說明，靜脈栓塞的診斷除症狀及病史，還有電腦斷層掃描檢查。治療則分成一般抗凝血藥物、溶栓手術、取栓手術三種，大部分病人在抗凝血藥物治療下可以溶解八成血栓，而溶栓手術或取栓手術的選擇則取決於病況緊急的程度。