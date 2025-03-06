20歲女突單側無力、頭劇痛 緊急就醫竟是「自發性腦出血」

根據統計，35歲以上每10萬人口仍有73人發生腦出血，佔所有中風患者22%。

近年來腦中風患者年齡層不斷下降，一名二十多歲黃姓女性在下班後突然發生單側肢體無力、劇烈頭痛及嘔吐等症狀，所幸及時送醫診斷為自發性腦出血。

高血壓使腦出血 造成健康威脅

中榮嘉義分院神經外科李政穎醫生表示，雖然近代醫療進步使高血壓控制更為完善，但腦出血仍是不容忽視的重大威脅。根據統計，35歲以上每10萬人口仍有73人發生腦出血，佔所有中風患者22%。

特別值得注意的是，自發性腦血管破裂出血中，高達八成是由高血壓引起。這類出血不僅急性期死亡率高達26%至30%，倖存者也要面對嚴重失能及後遺症，對個人、家庭和社會都造成巨大衝擊。臨床觀察發現，長期壓力、不規律作息及不健康的生活方式，都可能導致年輕人提早面臨高血壓及其併發症的威脅。