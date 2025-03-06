20歲女突單側無力、頭劇痛 緊急就醫竟是「自發性腦出血」

近年來腦中風患者年齡層不斷下降，一名二十多歲黃姓女性在下班後突然發生單側肢體無力、劇烈頭痛及嘔吐等症狀，所幸及時送醫診斷為自發性腦出血。
高血壓使腦出血 造成健康威脅
中榮嘉義分院神經外科李政穎醫生表示，雖然近代醫療進步使高血壓控制更為完善，但腦出血仍是不容忽視的重大威脅。根據統計，35歲以上每10萬人口仍有73人發生腦出血，佔所有中風患者22%。
特別值得注意的是，自發性腦血管破裂出血中，高達八成是由高血壓引起。這類出血不僅急性期死亡率高達26%至30%，倖存者也要面對嚴重失能及後遺症，對個人、家庭和社會都造成巨大衝擊。臨床觀察發現，長期壓力、不規律作息及不健康的生活方式，都可能導致年輕人提早面臨高血壓及其併發症的威脅。
精準微創手術 搶救腦細胞
有別於傳統開顱手術的侵入性大、恢復期長等缺點，微創內視鏡腦出血清除術為患者帶來新希望。李政穎醫生解釋，這項技術結合了微創手術和高解析度內視鏡系統的優勢，能夠透過極小的傷口進行手術，大幅減少手術創傷和術中出血風險。內視鏡提供的清晰立體視野，讓醫生能夠精準定位並移除血塊，最大程度地保護周邊健康腦組織。這種手術方式適合深部或基底核區域的腦出血患者，可在降低手術風險的同時提高治療效果。
及時手術介入+術後復健 大幅提升預後
李政穎醫生強調，及時的手術介入加上術後的積極復健，是提升預後的關鍵。同時，他也呼籲大眾要建立正確的生活習慣，包括定期量測血壓、均衡飲食、規律運動、戒煙限酒等；特別在氣溫變化大時，更要注意保暖、充分補水，高血壓患者務必遵醫囑按時服藥，以降低腦出血的風險。
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