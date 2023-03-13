2023世界青光眼週 | 青光眼不易察覺 最終可導致失明

今年3月12至18日，為【2023世界青光眼週】，以「世界是光明的，拯救你的視力」為主題。作為致盲殺手，青光眼具有隱匿性，不易被發現，至於怎樣才能及時發現自己患上青光眼，就要請教眼科專科醫生，提供專業意見。

視神經壞死 難以逆轉

眼科專科醫生易惠芳醫生表示，青光眼分為慢性與急性，成因之一是眼球內用以滋養眼睛的房水，因隅角內的小梁網閉塞，無法排出而積聚，使眼壓升高，擠壓損害視神經線；如小梁網突然閉塞致房水無法排出而快速影響視力，屬急性青光眼，能在數天內完全失明，如小梁網逐漸閉塞，屬慢性青光眼，視力會慢慢受影響。而在慢性青光眼初期，因未受影響的視神經線仍然運作正常，雖然有部分視神經線受影響，患者亦未能察覺，至後期視野開始收窄，才發現眼睛出現問題。易惠芳醫生憶述：「曾有患者是駕駛人士，察覺自己常常因兩側視野收窄，駕駛時轉線有困難，並因此發生交通意外，檢查後才驚覺患上青光眼。」易醫生表示，如視神經已壞死至影響中心視力，患者最終會完全失明。