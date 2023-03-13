2023世界青光眼週 | 青光眼不易察覺 最終可導致失明

今年3月12至18日，為【2023世界青光眼週】，以「世界是光明的，拯救你的視力」為主題。作為致盲殺手，青光眼具有隱匿性，不易被發現，至於怎樣才能及時發現自己患上青光眼，就要請教眼科專科醫生，提供專業意見。
視神經壞死 難以逆轉
眼科專科醫生易惠芳醫生表示，青光眼分為慢性與急性，成因之一是眼球內用以滋養眼睛的房水，因隅角內的小梁網閉塞，無法排出而積聚，使眼壓升高，擠壓損害視神經線；如小梁網突然閉塞致房水無法排出而快速影響視力，屬急性青光眼，能在數天內完全失明，如小梁網逐漸閉塞，屬慢性青光眼，視力會慢慢受影響。而在慢性青光眼初期，因未受影響的視神經線仍然運作正常，雖然有部分視神經線受影響，患者亦未能察覺，至後期視野開始收窄，才發現眼睛出現問題。易惠芳醫生憶述：「曾有患者是駕駛人士，察覺自己常常因兩側視野收窄，駕駛時轉線有困難，並因此發生交通意外，檢查後才驚覺患上青光眼。」易醫生表示，如視神經已壞死至影響中心視力，患者最終會完全失明。
定期驗眼 安全至上
青光眼成因眾多，遺傳因素、眼壓太高、或患有血管病變，都可以是病因之一。易惠芳醫生指，青光眼高危族群眾多，包括：年齡超過40歲、家族成員患有青光眼人士、深近視或嚴重遠視、眼睛曾遭遇受傷、長期使用類固醇、患有糖尿病、心血管疾病、血壓過高及過低等等；易醫生建議如屬高風險人士，更應定期驗眼，作青光眼檢查，於病發初期進行治療，可將視力損害降至最低。
諮詢專科醫生 尋求合適治療方式
想知道是否患上青光眼，必須作全面眼科檢查，包括檢查視力、眼壓和視神經功能，作視野圖及光學相干斷層掃描等等，醫生會分析患者視神經功能與結構，來確定患者病情，透過定期覆檢，即使細微的變化也能察覺。易惠芳醫生表示，青光眼的治療方式包括使用激光、藥物（注射劑、口服藥物和眼藥水）與手術治療，目的在於控制眼壓至安全水平，減緩視神經萎縮，防止視力進一步惡化。治療急性青光眼，以激光治療、注射劑或口服藥物為主，至於治療慢性青光眼，則以激光治療、眼藥水及手術治療為主，而手術類型也有很多，最新的是微創青光眼手術，而傳統小梁網切除手術，降低眼壓的幅度暫時仍是最高的；患者可諮詢專科醫生，尋求最合適的治療方式。
及早預防 挽救視力
易惠芳醫生續指，青光眼患者已損壞的視神經細胞不能再生，但只要持續治療，可控制視力受損程度；最佳預防方法是定期驗眼，並從一些日常生活上的小習慣開始，保護眼睛及視力。
- 飲食調整 – 減少進食太甜、太鹹、太油膩的食物，進食大量綠葉蔬菜，保持均衡飲食。
- 定期量度血壓 – 養成常常量度血壓習慣，並加以記錄，了解血壓有否異常。
- 運動 – 有研究指出，帶氧運動如跑步、緩步跑、游泳，俱有助降低眼內壓，但注意游泳時眼罩不能太緊，而需要閉氣及在短時間內令胸腔壓力急升的動作，如舉重、瑜珈中的倒立動作，對青光眼族群來說，都不太合適。
- 睡姿 – 趴睡會讓眼球受到壓迫，令眼壓過高，應盡量避免，側睡也對眼壓有所影響。
- 護眼 – 別讓眼睛過分疲勞；維持「30-30」法則，每用電子產品30分鐘，要進行最少30秒休息，讓眼睛稍作舒緩；如從事高危工作，要戴上護目鏡，防止眼睛被撞傷。
此文章由易惠芳醫生提供，僅作教育用途。
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